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Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд

02.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд

Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд, превысив 5%. 


Самый высокий уровень инфляции в Евросоюзе – у Литвы (свыше 12%) и Эстонии с близким к литовскому показателем. Существенный всплеск – в Бельгии и Словакии. Главным фактором ее ускорения остается рост цен на энергоносители.

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Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд, превысив 5%.  Самый высокий уровень инфляции в Евросоюзе – у Литвы (свыше 12%) и Эстонии с близким к литовскому...
 
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