Источник материала: ОНТ

Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд, превысив 5%.





Самый высокий уровень инфляции в Евросоюзе – у Литвы (свыше 12%) и Эстонии с близким к литовскому показателем. Существенный всплеск – в Бельгии и Словакии. Главным фактором ее ускорения остается рост цен на энергоносители.

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