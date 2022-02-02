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Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд
Источник материала: ОНТ
Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд, превысив 5%.
Самый высокий уровень инфляции в Евросоюзе – у Литвы (свыше 12%) и Эстонии с близким к литовскому показателем. Существенный всплеск – в Бельгии и Словакии. Главным фактором ее ускорения остается рост цен на энергоносители.
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Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд, превысив 5%. Самый высокий уровень инфляции в Евросоюзе – у Литвы (свыше 12%) и Эстонии с близким к литовскому...
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