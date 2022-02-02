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Мировая научная общественность выступила против строительства забора на польской стороне границы с Беларусью
Источник материала: ОНТ
Мировая научная общественность против строительства забора на польской стороне границы с Беларусью. Письмо подписали более 700 ученых из стран Евросоюза и Африки – и отправили протест руководству Еврокомиссии.
Экологи требуют немедленного проведения экспертизы возможного негативного влияния заграждения на ценные виды животных и природоохранные территории. Не единожды сообщалось о гибели зубров на границе, которые попали в ловушку из проволоки. Подписи под документом поставили в числе прочих ученые Польской академии наук, профессора крупнейших польских университетов, сотрудники научных институтов, их коллеги из Швеции, Дании, Италии. Протест адресован лично председателю Еврокомиссии, ее первому заму и еврокомиссару по вопросам окружающей среды.
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Мировая научная общественность выступила против строительства забора на польской стороне границы с Беларусью
Мировая научная общественность против строительства забора на польской стороне границы с Беларусью. Письмо подписали более 700 ученых из стран Евросоюза и Африки...
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