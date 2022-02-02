Прогноз погоды на 3 февраля: сохранится влияние циклона. А в выходные – потепление!

Источник материала: ОНТ

В последние дни Атлантика обеспечивает активную циклоническую деятельность над Беларусью. Отсюда колебания температуры и атмосферного давления, облака и снег. В ближайшие дни поток циклонов немного приостановится и в конце рабочей недели подморозит. Но в выходные очередной циклон вновь принесет потепление и осадки.

3 февраля сохранится влияние циклона, который смещается через территорию Беларуси на юго-восток. Днем на западные районы страны начнет распространяться область повышенного атмосферного давления, постепенно оттесняя снеговые облака в восточном направлении. Температурный фон останется выше климатической нормы.

В четверг облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, а днем по востоку ожидается снег. Влажность до 80%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Температура воздуха утром - от -2°C по юго-востоку до -6°C по северной половине страны. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов холоднее.

В середине дня столбики термометров будут на отметках от -1°C в юго-западных районах до -6°C – в центральных.

К вечеру температура от -2°C по Брестской области до -8°C – по Минской.

В пятницу на погоду будет влиять область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в воздушной массе арктического происхождения. В результате температура воздуха начнет понижаться – ночью от -5°C по юго-западу до -16°C по северо-востоку, при прояснениях – до -18°C. А днем -2…-8°C, в юго-западных районах около 0°C. Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем по западу пройдет кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед. Слабый туман, видимость до километра, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Но уже в выходные с приближением очередного циклона с северо-запада вновь станут более плотными облака, выпадет еще больше снега, начнет усиливаться ветер, температура повысится.

Подписывайтесь на нас в Telegram