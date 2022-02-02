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"Военврач из Сирии" выманил у жительницы Березовского района почти Br25 тыс.

02.02.2022 18:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Березовского района стала жертвой мошенника, который выманил у нее крупную сумму денег, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, в январе этого года 69-летняя пенсионерка познакомилась на одном из сайтов с мужчиной, который представился военным врачом из Сирии. В ходе переписки "военврач" признался женщине в возникшей симпатии и готовности приехать в Беларусь, чтобы жениться на ней. Но для расторжения контракта он якобы должен выплатить своему работодателю компенсацию.

Мошенник убедил доверчивую женщину перевести на его счет деньги, обещая при встрече возместить все ее расходы. В общей сложности потерпевшая перечислила "жениху" более Br24 тыс. Вскоре она поняла, что никакого военного врача не существует, и обратилась в правоохранительные органы.

Березовский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Мошенник убедил доверчивую женщину перевести на его счет деньги, обещая при встрече возместить все ее расходы. В общей сложности потерпевшая перечислила "жениху"...
 
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