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Пьяного дальнобойщика остановили под Кобрином

02.02.2022 19:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе инспекторы задержали нетрезвого водителя-дальнобойщика, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел 1 февраля около 9.30 на дороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России. Внимание сотрудников ГАИ Кобринского РОВД привлек грузовой автомобиль "Вольво" с полуприцепом. Инспекторы дали знак водителю остановиться. Физическое состояние 50-летнего россиянина, который находился за рулем фуры, вызвало у правоохранителей подозрения. Медосвидетельствование показало наличие в его крови 1,5 промилле алкоголя.

В отношении водителя составлено восемь административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Машина помещена на штрафстоянку.

За 2021 год на территории Брестской области зарегистрировано 39 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 11 человек погибли и 41 получили травмы различной степени тяжести. С начала этого года на дорогах области уже были задержаны около 150 нетрезвых водителей.

В УВД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено серьезное наказание - лишение водительских прав, крупный штраф, в отдельных случаях может быть возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В УВД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено серьезное наказание - лишение водительских прав, крупный штраф, в отдельных случаях...
 
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