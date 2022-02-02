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Кофемашины и косметику пытались незаконно ввезти в Беларусь

02.02.2022 19:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кофемашины и косметику пытались незаконно ввезти в Беларусь через границу с Литвой, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Гродненские таможенники выявили два факта незаконного ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза в пункте пропуска "Бенякони". Сборные грузы следовали через белорусско-литовскую границу из Германии, Франции и Литвы. Перевозчиками выступали литовские фирмы", - рассказали в ГТК.

При проведении таможенного контроля установлено, что в одном из транспортных средств по факту перемещается больше товара, чем указано в документах: косметические наборы, гели, скрабы, кремы и другие предметы косметики общей стоимостью порядка Br220 тыс.

В грузовом отсеке другого автомобиля также помимо заявленных обнаружены товары, сведения о которых декларантом указаны не были: 25 кофемашин, фильтры к ним и комплектующие общей стоимостью более Br65 тыс.

Разница в размере сумм подлежащих уплате таможенных платежей по обоим фактам составила порядка Br60 тыс.

Гродненская региональная таможня начала административные процессы в соответствии со ст.15.5 КоАП (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). За данные нарушения предусмотрен штраф в размере до 30% процентов от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При проведении таможенного контроля установлено, что в одном из транспортных средств по факту перемещается больше товара, чем указано в документах: косметические...
 
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