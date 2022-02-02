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Три вопроса Лукашенко к белорусскому народу: какими будут ответы?

02.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три вопроса Лукашенко к белорусскому народу: какими будут ответы?

Президент Беларуси Александр Лукашенко в недавнем Послании народу и Парламенту задал три важных вопроса: готовы ли белорусы платить за собственную оборону, готовы ли мы платить за суверенитет, и готовы ли жители страны быть инициативными, работать на себя. Подобный ход за месяц до референдума себе мог позволить не просто президент, а только настоящий лидер. Но какими будут ответы?

Об этом в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ рассуждали директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, политолог, журналист-международник Вадим Елфимов, председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров.

Подробности – в видео.


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Президент Беларуси Александр Лукашенко в недавнем Послании народу и Парламенту задал три важных вопроса: готовы ли белорусы платить за собственную оборону,...
 
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