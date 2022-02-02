Вероятность войны с Украиной сильно выше 50% – депутат Госдумы Делягин

Источник материала: ОНТ

Вероятность войны с Украиной сильно выше 50%. Это обусловлено не только стратегическими интересами США, которые фактически руководят южной соседкой Беларуси, но и внутриукраинскими интересами. Такое заявление в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ сделал депутат Государственной думы России, экономист Михаил Делягин.

Михаил Делягин: «Сейчас вероятность того, что будет война, снижается. Но все равно она сильно выше 50%. Есть 127-тысячная ударная группировка украинской армии, 45 самолетов с боеприпасами. Ээти боеприпасы уже взрываются на Донбассе, там бетонобойные бомбы. Но значительная часть этого арсенала пойдет в Ливию. Там у англо-турецкой, так сказать, коалиции конфликт с франко-египетской коалицией. Ожидается обострение. А вот то, что все тяжелое вооружение, которое есть в Украине, стянуто к Донецку, Луганску… Я, конечно, могу тихо порадоваться, что не к Ростову-на-Дону. Но, во-первых, можно переориентировать. А во-вторых, все равно это очень плохо. Мы смеемся, что немцы пообещали им один полевой госпиталь с крематорием, а поставлять будут эстонцы – чтобы точно опоздали. Но все полевые госпитали со всей Украины, которые с советских времен законсервированы, стянуты туда и развертываются. Главком вооруженных сил Украины на прошлой неделе прибыл на местность и провел рекогносцировку. Простите, чтобы Главком выезжал на переднюю линию, такое бывает в исключительных ситуациях даже в условиях войны. В условиях якобы мира – тем более. У украинцев есть своя внутренняя потребность в конфликте, потому что ситуация внутриполитическая обостряется. Абсолютная безысходность, удержать людей в подчинении можно только войной. При этом люди сходят с ума. Сумасшедших людей, так сказать, нужно сжечь. Я очень хорошо помню, как во время первого обострения конфликта в некоторых случаях украинцы этих нациков просто гнали на пулеметы, чтобы их уничтожить. Они их уничтожали таким образом. То есть помимо стратегических американских интересов затянуть нас в болото, есть еще внутриукраинские интересы. И я уже не говорю про борьбу олигархов с Зеленским. Потому что Зеленский пришел с позицией глобального бизнеса “я заведу сюда глобальный бизнес, ликвидирую олигархов и отдам Украину глобальному бизнесу”. Ликвидировать олигархов не удалось. Более того, Украина для глобального бизнеса – весьма сомнительный приз».

Подробности – в видео.





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