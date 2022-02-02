«Демократия» вопреки здравому смыслу: чего на самом деле добивается Запад

Источник материала: ОНТ

Послание Президента народу и Парламенту в этот раз вызвало особый резонанс. И фон, на котором оно проходило, был соответствующий. Это и тревожное ощущение войны в информационном поле, и предстоящее голосование на референдуме по новой Конституции, и учения Беларуси и России. Здесь же и образовавшаяся «связка» антироссийского союза Украина-Польша-Англия, а также действия Запада в духе «демократия вопреки всему» – даже вопреки здравому смыслу.

Эти важные и актуальные темы в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ затронули директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, политолог, журналист-международник Вадим Елфимов, председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров.

Подробности – в видео.





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