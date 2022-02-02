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Соревнования зимней Олимпиады стартовали: групповой этап турнира по кёрлингу начался до церемонии открытия
Источник материала: ОНТ
Соревнования зимней Олимпиады уже стартовали. За два дня до церемонии открытия начался групповой этап турнира по кёрлингу.
Сегодня проходят и тренировочные заезды в санном спорте. Церемония открытия пройдёт в пятницу. А уже 5 февраля будут разыграны первые медали. В этот же день в борьбу за награды вступят белорусские спортсмены. Хорошие шансы на пьедестал у наших биатлонистов в смешанной эстафете. В субботу выйдут на старт белорусские лыжницы и женская команда по конькобежному спорту. Ожидается, что в Пекине выступят более 4000 спортсменов из 95 стран. Будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта.
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Соревнования зимней Олимпиады стартовали: групповой этап турнира по кёрлингу начался до церемонии открытия
Соревнования зимней Олимпиады уже стартовали. За два дня до церемонии открытия начался групповой этап турнира по кёрлингу. Сегодня проходят и тренировочные...
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