Соревнования зимней Олимпиады стартовали: групповой этап турнира по кёрлингу начался до церемонии открытия

Источник материала: ОНТ

Соревнования зимней Олимпиады уже стартовали. За два дня до церемонии открытия начался групповой этап турнира по кёрлингу.

Сегодня проходят и тренировочные заезды в санном спорте. Церемония открытия пройдёт в пятницу. А уже 5 февраля будут разыграны первые медали. В этот же день в борьбу за награды вступят белорусские спортсмены. Хорошие шансы на пьедестал у наших биатлонистов в смешанной эстафете. В субботу выйдут на старт белорусские лыжницы и женская команда по конькобежному спорту. Ожидается, что в Пекине выступят более 4000 спортсменов из 95 стран. Будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта.

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