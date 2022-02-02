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Страны Евросоюза обсуждают строительство у себя новых АЭС

02.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страны Евросоюза обсуждают строительство у себя новых АЭС

Мода на атомные электростанции возвращается в Польшу и страны Балтии. При том, что со всех сторон нападают на Беларусь за АЭС в Островце. 

Сегодня наши соседи, не стесняясь, обсуждают вопрос собственных станций. Высокие цены на газ заставили европейцев мерзнуть этой зимой. Поэтому страны Евросоюза подумывают заменить голубое топливо электричеством. В Латвии, к примеру, этот вопрос обсуждают на уровне Сейма. Эстония обнародовала результаты соцопроса, в котором «за» собственные мощности высказались почти 70%. 

В Польше, как и в Эстонии, идею АЭС обсуждают не первый год. К 2040 году ввести в эксплуатацию хотят сразу две станции.

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Мода на атомные электростанции возвращается в Польшу и страны Балтии. При том, что со всех сторон нападают на Беларусь за АЭС в Островце.  Сегодня наши соседи, не...
 
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