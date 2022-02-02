Изменения в Конституции обсудили в Глубокской центральной больнице

Источник материала: ОНТ

До референдума – меньше месяца. Будущее Основного закона обсуждают по всей стране, в том числе - в сельской местности. В Глубокской центральной больнице встречали спикера Палаты представителей.

Медперсонал активно интересовался изменениями в документ. Самые популярные вопросы - социальные гарантии, права и свободы граждан. Спикер отметил, что все поправки оправданы текущим развитием государства и общества.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Встречи с коллективом показывают, что это очень важная форма общения с гражданами, и люди сегодня едины во мнении, что нужно сохранить белорусскую модель, которая ориентирована на человека, и, в частности, что касается медицины, на сохранение и укрепление здоровья человека. Конечно, люди сегодня едины во мнении, что мы просто обязаны – и наше поколение, и будущее поколение – сохранить независимость и территориальную целостность нашей страны».

Владимир Андрейченко ответил на вопросы и принял участие в открытии кабинета компьютерной томографии. Современное оборудование позволит улучшить качество диагностики. Новый томограф будет обслуживать жителей сразу 3-х районов. Теперь людям не придется ехать в область.

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