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Изменения в Конституции обсудили в Глубокской центральной больнице
Источник материала: ОНТ
До референдума – меньше месяца. Будущее Основного закона обсуждают по всей стране, в том числе - в сельской местности. В Глубокской центральной больнице встречали спикера Палаты представителей.
Медперсонал активно интересовался изменениями в документ. Самые популярные вопросы - социальные гарантии, права и свободы граждан. Спикер отметил, что все поправки оправданы текущим развитием государства и общества.
Владимир Андрейченко ответил на вопросы и принял участие в открытии кабинета компьютерной томографии. Современное оборудование позволит улучшить качество диагностики. Новый томограф будет обслуживать жителей сразу 3-х районов. Теперь людям не придется ехать в область.
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До референдума – меньше месяца. Будущее Основного закона обсуждают по всей стране, в том числе - в сельской местности. В Глубокской центральной больнице встречали...
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