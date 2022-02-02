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В США заявили, что усилят военный контингент в Польше

02.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США заявили, что усилят военный контингент в Польше

В США заявили, что в ближайшее время усилят свой военный контингент в Польше.

Сюда отправят 2,5 тыс. военнослужащих. Сейчас там находятся около 5,5 тыс. американских военных. Эту информацию в эфире польского радио подтвердил глава Бюро национальной безопасности соседней страны.

Также Польша выступает за создание нового альянса - с Украиной и Великобританией с перспективой дальнейшего расширения. При этом, угроза российского нападения, надуманная коллективным Западом, является лишь поводом, чтобы оправдать перед миром свои милитаристские планы.   

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В США заявили, что в ближайшее время усилят свой военный контингент в Польше. Сюда отправят 2,5 тыс. военнослужащих. Сейчас там находятся около 5,5 тыс. американских...
 
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