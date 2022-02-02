Белорусский бизнес стал реже регистрировать домены .BY и .БЕЛ, предпочитая международные. Почему так происходит?

Источник материала: ProBusiness





Белорусская национальная доменная зона не растет второй год подряд. С середины 2020 года активных имен стало меньше на 1104. Количество новых регистраций за 2021 год упало на 20%. Белорусский бизнес стал постепенно отказываться от адресов .BY и .БЕЛ и делать выбор в пользу других доменных зон.

Хостинг-провайдер и единственный в стране аккредитованный ICANN регистратор доменных имен компания hoster.by поделилась статистикой, как изменился байнет в 2021 году, и сравнила показатели Беларуси и других стран.

Процент доменов .BY и .БЕЛ составляет 72% от всех регистраций. А раньше было почти 80%

В предыдущие годы байнет показывал рост на уровне 3−5%. Начиная с 2020-го он замедлился — лишь 0,17%.

По итогам 2021 национальная доменная зона и вовсе потеряла несколько тысяч доменов. Каждый месяц 2021 года удалялось больше адресов .BY и .БЕЛ, чем регистрировалось новых.





При этом белорусы стали делать выбор в пользу других доменных зон. За 2021 год hoster.by зарегистрировал на 13% больше имен в международных доменных зонах, чем годом ранее. Сюда входят и общие домены верхнего уровня (.COM, .NET, .INFO и т.д.), и национальные (.RU, .PL, .LT).

Если в предыдущие годы процент доменов .BY и .БЕЛ составлял почти 80% от всех регистраций, то сейчас около 72%.

— Количество регистраций новых доменных имен в зоне .BY в прошлом году было наименьшим с 2011 года. По сравнению с 2020 годом их количество сократилось на 20%, — поделился мнением генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Правда, сокращение числа регистраций национальных доменов отмечается не только в Беларуси, схожая ситуация сейчас в России и Украине. А последние европейские отчеты показывают, что во всем регионе несколько спадает интерес к национальным зонам в пользу международных имен.

Например, число доменов .РФ снижается четвертый год подряд. За первое полугодие 2021 года кириллические адреса в Украине уменьшились на 29%.

.PL, .TECH, .COM.UA. Какие еще домены популярны среди белорусов?

Белорусский домен все еще с огромным отрывом опережает остальные зоны по популярности, но раз наметилась тенденция по росту международных доменов, стоит разобраться, что выбирают владельцы сайтов.

Популярность на рынке Беларуси самых известных небелорусских зон — .COM и .RU — второй год подряд снижается.





Для домена .COM это, возможно, связано с малым количеством доступных для регистрации красивых адресов. Также свою роль играет появление новых специализированных доменных зон, которые помогают подчеркнуть тематику веб-ресурсов и при этом пока еще достаточно свободны (.DEV, .APP, .ONLINE и т.д.).

В 2021 году рейтинг популярных среди белорусов доменов пополнился .PL и .TECH. Более чем в два раза увеличилось количество регистраций в домене.ONLINE.

Доменная зона .COM.UA не попала в ТОП-10, однако количество новых доменов, зарегистрированных в ней белорусами, выросло почти в 4 раза за год.





В 2021 году для регистрации через hoster.by пользователям стали доступны 23 новые доменные зоны: .auto, .autos, .beauty, .boats, .build, .car, .cars, .cfd, .coop, .forum, .hair, .homes, .makeup, .motorcycles, .qpon, .quest, .skin, .yachts, .finance, .courses, .tickets, .digital, .business.

За год количество попавших на аукцион доменов стало меньше на 6000

В 2021 году сразу два проданных на благотворительном аукционе доменных имени попали в ТОП-10 самых дорогих в истории байнета: metaratings.by ($ 6677) и minsk2019.by ($ 6527).





Из положительной динамики — снизилось количество попавших на аукцион доменов: за год их стало меньше примерно на 6000. Вероятно, это связано не только с возросшим вниманием к срокам оплаты имен, но и с появлением в конце 2021 года 10-дневного периода для восстановления домена его текущим владельцем.

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