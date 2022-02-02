В Минске легковушку вынесло на встречку: погиб пассажир

Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль вынесло на полосу встречного движения, в результате ДТП погиб пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня примерно в 12.45 26-летняя девушка на автомобиле "Субару" двигалась по местному проезду со стороны ул.Ваупшасова в направлении ул.Илимской. Вблизи дома №100 на ул.Карвата она не справилась с управлением, автомобиль ушел в неуправляемый занос и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем "Фольксваген".

В результате ДТП пассажир автомобиля "Субару" получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Оба водителя и пассажир автомобиля "Фольксваген" были доставлены в медицинское учреждение для обследования.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, работники МЧС, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция напоминает: при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, дорожные, метеорологические условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения. Стоит избегать резких перестроений и торможений, а также отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим.-0-