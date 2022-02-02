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Уникальную коллекцию нарядов Копылького-Клецкого строя собрали в агрогородке Мажа: здесь старые вещи изучают и стараются повторить
Источник материала: ОНТ
Белорус от слова «белый». С этим трудно поспорить, когда видишь подлинные народные костюмы. Уникальную коллекцию нарядов Копылького-Клецкого строя собрали в агрогородке Мажа. Старые вещи там не только изучают, но и стараются повторить вплоть до швов и строчек - вручную, как делали предки. О необходимости возрождения и сохранения самобытной сельской культуры говорил Президент в своём Послании к белорусскому народу и Национальному собранию.
Ничего чужого. Чисто белорусский стиль. Копыльщина - «сердце» на карте страны. Словно капилляры - эти нити всех цветов радуги. Красочные костюмы для праздников - из прабабушкиных сундуков. И ткани винтажные. Теперь шьют из них чепцы и «гарсэты».
Основную часть «гардероба» собрали в 90-х. Ещё жили те, кто носил эти вещи вне моды, вне времени. И были непохожи соседи. Особенно выделялись «щеголихи» местечка Семежево. Вышитые сорочки хотят «копировать» в Центре. Только срисовали орнамент.
Возможно, эти формы повлияли на Малевича. И его супрематизм. Малая родина автора не только «Чёрного квадрата» - Копыль. Здесь не спорят. В Центре даже хранят рукотворное по-дедовски. Вещи с биографией показывали в Слуцке, Борисове, Минске.
Считается, что после языка именно народная одежда - одна из главных этнических примет. Сразу видно, кто мы и откуда. К слову, сейчас выделяют больше 30 строев. Важно сохранить, возродить и умножить. Чисто белорусский стиль.
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Уникальную коллекцию нарядов Копылького-Клецкого строя собрали в агрогородке Мажа: здесь старые вещи изучают и стараются повторить
Белорус от слова «белый». С этим трудно поспорить, когда видишь подлинные народные костюмы. Уникальную коллекцию нарядов Копылького-Клецкого строя собрали в...
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