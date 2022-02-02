Уникальную коллекцию нарядов Копылького-Клецкого строя собрали в агрогородке Мажа: здесь старые вещи изучают и стараются повторить

Источник материала: ОНТ

Белорус от слова «белый». С этим трудно поспорить, когда видишь подлинные народные костюмы. Уникальную коллекцию нарядов Копылького-Клецкого строя собрали в агрогородке Мажа. Старые вещи там не только изучают, но и стараются повторить вплоть до швов и строчек - вручную, как делали предки. О необходимости возрождения и сохранения самобытной сельской культуры говорил Президент в своём Послании к белорусскому народу и Национальному собранию.

Ничего чужого. Чисто белорусский стиль. Копыльщина - «сердце» на карте страны. Словно капилляры - эти нити всех цветов радуги. Красочные костюмы для праздников - из прабабушкиных сундуков. И ткани винтажные. Теперь шьют из них чепцы и «гарсэты».

Галина Гурло, заведующая Центром традиционной культуры: «Юбка кароткая - андарак. Гэтыя спадніцы былі рознага колеру, рознай даўжыні, і таксама на іх рыхтавалі складкі. Каб яны доўга трымаліся, іх закручвалі ў цеста, абкручвалі ў тканіну, адпраўлялі ў печ. Атрымоўваліся складкі, якія доўга не раскідаліся. Сёння традыцыйных касцюмаў у нас адноўлена 8 адзінак - 2 мужчынскія, астатнія жаночыя. Чаму? Мужчынскіх, нажаль, мала было. Па тых абразцах, якія знайшлі, мы іх і адрадзілі».

Основную часть «гардероба» собрали в 90-х. Ещё жили те, кто носил эти вещи вне моды, вне времени. И были непохожи соседи. Особенно выделялись «щеголихи» местечка Семежево. Вышитые сорочки хотят «копировать» в Центре. Только срисовали орнамент.

Андрей Летченя, научный сотрудник Копыльского краеведческого музея: «Копыльско-Клецкий строй - это традиционный комплекс народной одежды центральных районов Беларуси. Он бытовал в XIX - начале XX веков. Преимущественно в Копыльском районе, Клецком, Несвижском, Узденском. Определялся богатством композиционных решений. Преобладал геометрический орнамент на рукавах, на поясе».

Возможно, эти формы повлияли на Малевича. И его супрематизм. Малая родина автора не только «Чёрного квадрата» - Копыль. Здесь не спорят. В Центре даже хранят рукотворное по-дедовски. Вещи с биографией показывали в Слуцке, Борисове, Минске.

Александр Матяс, корреспондент ОНТ: «В моей коллекции это первая бабочка с вековой историей. Сделана из суровой ткани современной мастерицей с Клетчины. Сегодня этнодизайном - проектированием одежды на основе традиционного народного костюма - занимаются ведущие кутюрье. Те же, Дольче и Габбана. Как говорится, всё новое - хорошо забытое».

Считается, что после языка именно народная одежда - одна из главных этнических примет. Сразу видно, кто мы и откуда. К слову, сейчас выделяют больше 30 строев. Важно сохранить, возродить и умножить. Чисто белорусский стиль.

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