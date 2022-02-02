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Путин и Джонсон обсудили по телефону внутриукраинский конфликт и гарантии безопасности

02.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин и Джонсон обсудили по телефону внутриукраинский конфликт и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями о гарантиях безопасности и внутриукраинском конфликте.

Фото: Pixabay

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом информирует пресс-служба Кремля....
 
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