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Путин и Джонсон обсудили по телефону внутриукраинский конфликт и гарантии безопасности
Источник материала: ОНТ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом
Сообщается, что стороны обменялись мнениями о гарантиях безопасности и внутриукраинском конфликте.
Фото: Pixabay
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом информирует пресс-служба Кремля....
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