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Очередной этап избирательной кампании по подготовке и проведению референдума завершился - Центризбирком

02.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очередной этап избирательной кампании по подготовке и проведению референдума завершился - Центризбирком

Республиканский референдум состоится в последнее воскресенье февраля. Напомним, белорусам нужно проголосовать по поводу обновлённого варианта Конституции.

Как сообщили сегодня в Центризбиркоме, в стране завершился очередной этап избирательной кампании по подготовке и проведению референдума. Вслед за появлением территориальных комиссий теперь образованы участки для голосования.

А вот, что касается участков за рубежом, то по Избирательному кодексу решение об их открытии принимают главы посольств, и они учитывают объективные факторы – это и количество голосующих, и эпидситуация, и меры безопасности, которые нужно обеспечить. В том числе, властями тех стран, где находится дипмиссия. За последние полтора года на белорусские посольства и дипломатов более 20 раз нападали вандалы и радикалы. А вот реакции от стран пребывания на агрессию практически не было. Поэтому безопасность граждан – превыше всего, уточнили в МИДе.     

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Республиканский референдум состоится в последнее воскресенье февраля. Напомним, белорусам нужно проголосовать по поводу обновлённого варианта Конституции. Как...
 
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