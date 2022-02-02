Запрет транзита белорусских калийных удобрений через Литву: зачем Вильнюс показательно отрезал «золотые яйца» и кому от это стало хуже?

Источник материала: ОНТ

Фраза «друзьям – всё, врагам – закон» в дипломатии слишком часто ассоциируется с одиозными личностями. При этом, в свете сложившейся ситуации с литовским транзитом, именно такой посыл можно было бы рассмотреть в качестве базы для построения новых отношений Минска и Вильнюса. И не только их. Впрочем, международный обозреватель Глеб Лавров, предлагает чуть иную формулировку: «добрые слова – друзьям, а противникам – цифры». И готов дополнить свою мысль.





Вот говорят, приятная болезнь – эта самая – ну, склероз – и не болит ничего, и новости все время. Почти также нынче во всем мире. И новости регулярно. И если у кого чего болит, значит, он еще жив. Что по нынешним временам – уже неплохо. С другой стороны, забывать слова – не всегда удобно. Потому давайте сегодня не о словах, а о цифрах. Их запоминать как-то полегче. Тем более что про цифры новостей в эти дни на счетчики набежало. Самое время их выводами «будет дополнить»! Да, чуть не забыл, меня зовут Глеб Лавров.

И первый вывод – это все-таки вывод белорусского калийного транзита из Литвы. Который летом ими был обещан на декабрь. Потом на январь. И лишь теперь – все. Причем показательно, что отрезАть самому себе золотые яйца Вильнюс никто не заставлял. Их власти сами этого захотели.

Точно также как раньше, они захотели вырвать с корнем из бюджета деньги Китая. И прошлым летом – раз! И под корень! В итоге: «Потери литовской экономики от санкций Китая в 22 году могут составить до 5 миллиардов евро, – заявил глава Конфедерации промышленников Литвы. – Еще одним ударом станет отказ от перевалки белорусских удобрений: грузооборот порта в Клайпеде может снизиться на 30–40%. Это принесет дополнительные убытки в сотни миллионов евро».

И как бы, Перун с ней, с Литвой. Если бы не одно НО. Сотни миллионов евро убытков Клайпедского порта, это без учета 600 миллионов штрафа. Которые у Вильнюса возникли вчера за срыв сделки с нами. И вот эти 600 миллионов – это цифра нам значимая, ее нам с них еще получать. Да, через суды, да, через волокиту, да, используя слова адвокатов. Но без склероза в отношении цифр! Потому что это литовские власти теперь должны Беларуси крупную сумму. И на любое их заявление ныне надо смотреть, как на слова наших должников

Что же касается цифр поставок. То вот тут индусы на следующий день после литовского фортеля подумали закупить миллиончик тонн хлоркалия. Еще. А почему? А потому что с сентября стоимость удобрений уже выросла больше чем на четверть – и это не конец. «Пока розничные цены на хлористый калий находятся у отметки $807, но не удивлюсь, если в ближайшие две-три недели они станут расти, так как «ЛЖД» отказываются перевозить продукцию «Беларуськалия», – цитировал пару дней тому одного эксперта «Форбс». И да, с индусами придется торговать за рупии, и да, нам придется раскошеливаться на новые пути. Но эти НАШИ проблемы, благодаря росту ИХ цен, решаемы. Сесть и посчитать. А вот Литва пусть стоит – молчит. Пока деньги не вернет.

Другой вывод, который нужно сделать из новостей последних дней – тоже о больших цифрах. Тут в Международной организации гражданской авиации решили продлить расследование инцидента с самолетом. Ну, то есть они выявили, что силком самолет никто не сажал, истребителем не угрожал, но не это оказалось главное. ИКАО решил дальше вопрос не решать. А почему?

Ну, во-первых, потому что Беларусь обвинить не выходит. А за убытки всей мировой отрасли через суды кто-то заплатить все же должен. В том числе за недополученную нами прибыль из-за санкций. Но и западным перевозчикам тоже! Ведь им отказ от белорусского неба стоил ДО 10 тысяч долларов за рейс. За каждый. А даже по словам ЕС, с их направления в среднем над Беларусью пролетало 300 самолетов В ДЕНЬ.

А во-вторых, по оценкам Агентства управления воздушным движением, ежедневно из-за перенаправления маршрутов вокруг нас сжигается около 79 тонн дополнительного горючего. И образуется, дополнительно, 250 тонн выбросов СО2. А уж кто-то, но экологи, как только узнают, что решение о санкциях было принято незаконно, они про эти выбросы молчать не будут.

И вот из этого вывод, что и здесь вопрос в цифрах. И «нерешение» ИКАО – это показатель, что масштаб цифр они уже представляют. А значит, как и с калием, нам тоже надо подавать в суды на тех, кто ввел санкции. А пока суд да дело, искать выходы на более надежных партнеров, чем наши западные нынешние противники.

Кстати, подбивая кассу, мы же о цифрах говорили, давайте все же услышим слова. Тут сегодня один эстонский националист, основатель консервативной народной партии Март Хельме сказал: «Пора забыть про штампы: разговоры про единодушие Запада и его солидарность – все это ничего не стоит. Мы должны сказать, что Эстония исходит из своих национальных интересов!» Сказал он это по поводу нынешней энергетической ситуации в Эстонии, но мысль-то универсальная. Даже в Эстонию дошло, что иметь дело с цифрами правильнее. И когда надо, даже через суды. Это если про противников.

А просто поговорить можно и с друзьями. И договориться. Мы это умеем, потому что склерозом не страдаем и слова дружбы помним. Но давайте не забывать и про цифры в отношениях с врагами. Так сказать, дополнительно. И вот это все, что у меня, у Глеба Лаврова, есть сегодня вам дополнить.

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