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Террористу Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении
Источник материала: ОНТ
В Норвегии суд отклонил прошение убившего 77 человек Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении, которое террорист подал в сентябре 2020 года. Об этом
В заключении суда указано, что Брейвик с момента ареста не изменил мировоззрение, не проявил сострадания и сочувствия к своим жертвам.
В конце января 2022 года судебный психиатр Ранди Росенквист
Отмечается, что у Брейвика прослеживаются нарциссическое расстройство личности, социопатия и черты аутизма. Судебный психиатр оценила его тип личности как психопатический.
Фото: Pixabay
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В Норвегии суд отклонил прошение убившего 77 человек Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении, которое террорист подал в сентябре 2020 года. Об этом...
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