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Террористу Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении

02.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Террористу Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении

В Норвегии суд отклонил прошение убившего 77 человек Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении, которое террорист подал в сентябре 2020 года. Об этом информирует Reuters.

В заключении суда указано, что Брейвик с момента ареста не изменил мировоззрение, не проявил сострадания и сочувствия к своим жертвам.

В конце января 2022 года судебный психиатр Ранди Росенквист подчеркнула, что Андерс Брейвик все так же опасен для общества.

Отмечается, что у Брейвика прослеживаются нарциссическое расстройство личности, социопатия и черты аутизма. Судебный психиатр оценила его тип личности как психопатический.

Фото: Pixabay

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В Норвегии суд отклонил прошение убившего 77 человек Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении, которое террорист подал в сентябре 2020 года. Об этом...
 
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