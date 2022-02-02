Террористу Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении

Источник материала: ОНТ

В Норвегии суд отклонил прошение убившего 77 человек Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении, которое террорист подал в сентябре 2020 года. Об этом информирует Reuters.

В заключении суда указано, что Брейвик с момента ареста не изменил мировоззрение, не проявил сострадания и сочувствия к своим жертвам.

В конце января 2022 года судебный психиатр Ранди Росенквист подчеркнула , что Андерс Брейвик все так же опасен для общества.

Отмечается, что у Брейвика прослеживаются нарциссическое расстройство личности, социопатия и черты аутизма. Судебный психиатр оценила его тип личности как психопатический.

Фото: Pixabay

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