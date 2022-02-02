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Депутат Госдумы Михаил Делягин – об Украине, вероятности войны и уроках истории

02.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутат Госдумы Михаил Делягин – об Украине, вероятности войны и уроках истории

Быть ли войне? Почему Запад не извлекает уроки из истории и пытается эту историю переписать? Что произошло в Казахстане концептуально? И будет ли Украина возвращена в лоно славянства? На эти вопросы в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ попытался ответить депутат Государственной думы России, экономист Михаил Делягин.

Подробности – в видео.


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Быть ли войне? Почему Запад не извлекает уроки из истории и пытается эту историю переписать? Что произошло в Казахстане концептуально? И будет ли Украина...
 
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