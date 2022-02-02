|
Депутат Госдумы Михаил Делягин – об Украине, вероятности войны и уроках истории
Источник материала: ОНТ
Быть ли войне? Почему Запад не извлекает уроки из истории и пытается эту историю переписать? Что произошло в Казахстане концептуально? И будет ли Украина возвращена в лоно славянства? На эти вопросы в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ попытался ответить депутат Государственной думы России, экономист Михаил Делягин.
Подробности – в видео.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быть ли войне? Почему Запад не извлекает уроки из истории и пытается эту историю переписать? Что произошло в Казахстане концептуально? И будет ли Украина...
|
Архив (Разное)