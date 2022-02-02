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В Минской области в 2021 году из незаконного оборота изъято около 31 кг наркотиков

02.02.2022 21:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2021 году из незаконного оборота изъято около 31 кг наркотиков, сообщил БЕЛТА начальник УВД Миноблисполкома Александр Астрейко.

"В современном мире борьба с распространителями наркотиками является одной из приоритетных задач правоохранителей. На территории Минской области также активно проводится такая работа. Не в последнюю очередь это связано с ростом по сравнению с прошлым годом числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов - с 637 до 879, в том числе и сбыта наркотиков (с 313 до 488). В этот период к уголовной ответственности привлечены 448 человек, в том числе и 152 наркосбытчика", - рассказал Александр Астрейко.

По его словам, за прошедший год выявлена и пресечена деятельность 6 каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ в республику, обнаружено 27 помещений для выращивания наркосодержащих растений, 2 лаборатории по производству психотропных веществ. Из незаконного оборота по уголовным делам изъято 30 кг 976 г наркотиков и 27 кг 561 г прекурсоров. За этот же период за появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением наркотиков, а также за их потребление, к административной ответственности привлечен 81 человек.

Также из оборота изъято 16,322 кг некурительных табачных изделий (насвай). К административной ответственности привлечены 20 человек, 32 - освобождены от ответственности с вынесением предупреждения.

Установлены 260 человек, занимавшихся незаконным посевом и (или) выращиванием растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 196 из них были привлечены к административной ответственности, 64 - освобождены с вынесением предупреждения.

Зарегистрировано 32 факта передозировки (отравлений) наркотиками, 25 из которых - с летальным исходом. "К слову, 20 умерших были ранее судимы, в том числе и за незаконный оборот наркотиков, 18 - состояли на учете врача - психиатра-нарколога. За аналогичный период прошлого года из одиннадцати человек от передозировки скончались восемь, - добавил Александр Астрейко. - Вызывает обеспокоенность вовлечение несовершеннолетних не только в употребление, но и в участие в наркобизнесе. Складывающаяся ситуация требует безотлагательного реагирования с нашей стороны. Деятельность по профилактике наркопреступлений будем корректировать. Подрастающее поколение должно находиться в центре внимания всех субъектов профилактики - будет продолжена совместная работа с местными органами власти, образованием и здравоохранением".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Также из оборота изъято 16,322 кг некурительных табачных изделий (насвай). К административной ответственности привлечены 20 человек, 32 - освобождены от...
 
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