В Турции искусственный интеллект поможет обнаруживать лесные пожары за две минуты

Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции планирует внедрить технологию искусственного интеллекта для борьбы с лесными пожарами, которая сократит время их обнаружения до двух минут, сообщает ТАСС.

Искусственный интеллект будет использоваться в системе дистанционного обнаружения задымления и раннего предупреждения о пожаре. Это позволит гораздо быстрее высылать пожарные бригады для тушения возгорания.

Суть технологии заключается в размещении в лесах на сторожевых вышках специальных камер. Устройства смогут обнаруживать дым на расстоянии до 20 км за две минуты. В настоящее время система оповещения установлена в средиземноморских провинциях Анталье и Мугле, которые больше всего пострадали от лесных пожаров летом 2021 года.

В июле прошлого года в Турции наблюдался беспрецедентный всплеск лесных пожаров, сильные ветры и экстремальные температуры препятствовали усилиям по их тушению. Число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.-0-