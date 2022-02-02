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В Турции искусственный интеллект поможет обнаруживать лесные пожары за две минуты
Источник материала: БелТА
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции планирует внедрить технологию искусственного интеллекта для борьбы с лесными пожарами, которая сократит время их обнаружения до двух минут, сообщает ТАСС.
Искусственный интеллект будет использоваться в системе дистанционного обнаружения задымления и раннего предупреждения о пожаре. Это позволит гораздо быстрее высылать пожарные бригады для тушения возгорания.
Суть технологии заключается в размещении в лесах на сторожевых вышках специальных камер. Устройства смогут обнаруживать дым на расстоянии до 20 км за две минуты. В настоящее время система оповещения установлена в средиземноморских провинциях Анталье и Мугле, которые больше всего пострадали от лесных пожаров летом 2021 года.
В июле прошлого года в Турции наблюдался беспрецедентный всплеск лесных пожаров, сильные ветры и экстремальные температуры препятствовали усилиям по их тушению. Число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.-0-
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Суть технологии заключается в размещении в лесах на сторожевых вышках специальных камер. Устройства смогут обнаруживать дым на расстоянии до 20 км за две минуты.
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