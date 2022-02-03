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Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Монпелье

03.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Монпелье

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Монпелье. В первом раунде соревнований белорус уступил Маккензи Макдональду из США.

Соперник Ильи Ивашко одержал победу в двух сетах со счётом 6:3, 7:6. Поединок продолжался 1 час и 38 минут.

В следующем раунде Макдональду предстоит сыграть с первым сеяным турнира Александром Зверевым из Германии. Отметим, что для белоруса прошедший матч был первым в году: ранее Ивашко не смог принять участие в Открытом чемпионате Австралии из-за травмы. В обновлённом мировом рейтинге 27-летний белорус занимает 48 место. 

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Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Монпелье. В первом раунде соревнований белорус уступил Маккензи Макдональду из США. Соперник Ильи Ивашко...
 
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