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Мужчина, страдавший от головных болей, 20 лет прожил с пулей в голове

03.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина, страдавший от головных болей, 20 лет прожил с пулей в голове

Страдавший от сильных головных болей житель Китая узнал, что он больше 20 лет жил с пулей в черепе. Об этом информирует Oddity Central.

28-летний Сяо Чен с самого детства страдал от головных болей. Мужчина думал, что это может  объясняться недосыпанием – он пил таблетки и пытался изменить режим. Справиться с проблемой не получалось. Китаец обратился к медикам за помощью.

Врачи осмотрели пациента и обнаружили странную причину болей. После МРТ головы медики увидели в черепе китайца странный предмет. Оказалось, что это пуля.

Чен вспомнил, что 20 лет назад брат случайно выстрелил из пневматического оружия ему в голову. Рана была не слишком болезненной, и Сяо даже не рассказал об инциденте родителям. Со временем мужчина забыл про травму.

Медики отметили: Чен чудом остался жив. Пуля пробила череп не полностью и не попала в мозг.

Снаряд был успешно извлечен из головы китайца в ходе операции.

Фото: Shenzhen University General Hospital

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Страдавший от сильных головных болей житель Китая узнал, что он больше 20 лет жил с пулей в черепе. Об этом информирует Oddity Central. 28-летний Сяо Чен с самого детства...
 
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