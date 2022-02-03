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Гостями Дворца Независимости стали студенты и преподаватели Витебского государственного медицинского университета

03.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гостями Дворца Независимости стали студенты и преподаватели Витебского государственного медицинского университета

Мечтать невредно, или как язык до Дворца Независимости доведёт. Сегодня его двери вновь открылись для посетителей. В этот раз гостями стали студенты и преподаватели Витебского государственного медицинского университета. 


Среди экскурсантов и та самая смелая девушка из Витебска, которая о посещении Дворца просила самого Президента. Врач-интерн стала одной из приглашённых на Послание народу и парламенту. Анна удачно воспользовалась возможностью задать вопрос Александру Лукашенко и среди прочего попросила побывать во Дворце Независимости вместе с семьёй. Вот такой подарок родителям к очередной годовщине супружеской жизни. 26 лет вместе и именно сегодня.

Великолепие дворцовых залов ещё никого не оставило равнодушным. Увидеть воочию творение белорусских мастеров, а также прочувствовать атмосферу, в которой вершатся судьбы страны, смогли и больше 50 студентов и преподавателей Витебского медуниверситета. Хороший повод ненадолго оторваться от учебников и конспектов. Тем более что в пандемию будущие медики совмещают учёбу с помощью в больницах. 

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Теги: Витебск
 
 
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Мечтать невредно, или как язык до Дворца Независимости доведёт. Сегодня его двери вновь открылись для посетителей. В этот раз гостями стали студенты и...
 
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