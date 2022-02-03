Предложения белорусов по обновлению Конституции рассмотрели в Совете Республики: посредник между народом и властью – Алексей Талай

Источник материала: ОНТ

Предложения белорусов по обновлению Конституции рассмотрели сегодня в Совете Республики. Посредником между народом и властью выступил участник Конституционной комиссии Алексей Талай.





Что необходимо улучшить и какие новеллы включить в Основной закон? Все предложения собраны во время диалоговых площадок. Сейчас они проходят экспертную оценку. Отдельно остановились на равных правах для людей с инвалидностью.

Алексей Талай, член Конституционной комиссии, директор Благотворительного фонда: «То, что мы говорим об этом на самом высоком уровне, отражаем в Основном законе. Это, несомненно, очень серьезный показатель и зрелости общества, нашего белорусского народа, в том числе сигнал и другим странам, насколько сегодня в Республике Беларусь этой категории граждан уделяется внимание, создаются условия для их интеграции, для того, чтобы они могли найти себя, чтобы прошла их социализация».

Говорили и о защите традиционных ценностей, в частности принятых недавно поправок в законодательство по профилактике домашнего насилия.

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