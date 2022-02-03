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Предложения белорусов по обновлению Конституции рассмотрели в Совете Республики: посредник между народом и властью – Алексей Талай
Источник материала: ОНТ
Предложения белорусов по обновлению Конституции рассмотрели сегодня в Совете Республики. Посредником между народом и властью выступил участник Конституционной комиссии Алексей Талай.
Что необходимо улучшить и какие новеллы включить в Основной закон? Все предложения собраны во время диалоговых площадок. Сейчас они проходят экспертную оценку. Отдельно остановились на равных правах для людей с инвалидностью.
Говорили и о защите традиционных ценностей, в частности принятых недавно поправок в законодательство по профилактике домашнего насилия.
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Предложения белорусов по обновлению Конституции рассмотрели в Совете Республики: посредник между народом и властью – Алексей Талай
Предложения белорусов по обновлению Конституции рассмотрели сегодня в Совете Республики. Посредником между народом и властью выступил участник Конституционной...
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