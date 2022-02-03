Поддержка сельского хозяйства на Могилевщине имеет важное значение – в его развитие вкладывается и Беларусбанк

Источник материала: ОНТ

На Могилевщине сегодня говорили о поддержке сельского хозяйства. Сфера для Беларуси – одна из основных, а потому и внимание ей на всех уровнях. Вкладывается в её развитие и один из главных игроков финансового рынка – Беларусбанк. О поддержке, которая имеет важное для людей значение.





На рынке аграрной продукции хозяйство «Александрийское» – уже 17-й год. За это время его продукция и передовые методы известны не только в Шкловском районе и на Могилёвщине, но и во всей стране. 33 направления работы – и новые рынки продаж.

Андрей Кузьменко, директор сельскохозяйственного комплекса «Александрийское»: «Построено оно за деньги Нацбанка и при участии Беларусбанка. Сегодняшняя встреча приурочена к тому, что, пройдя итог по определенным видам работ, была необходимость провести переговоры по дальнейшему развитию, как предприятия, так и всего Шкловского района».

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси: «Таких предприятий, как "Александрийское", в нашей структуре 12 по всей стране. Посещая это предприятие, это плановое посещение, мы пригласили главу Беларусбанка. Сотрудничество с Беларусбанком и другими банками очень много значит. И вот цель наша – показать, что хозяйство живое, большое хозяйство».

Только за три года, с 2012 по 2014 год, Беларусбанк помог с кредитами. И за эти деньги возвели новые птицефабрику, цех по производству мясопродуктов и колбасных изделий, свою малую гидроэлектростанцию и форелевое хозяйство. И модернизировали существующие – молочную ферму, зерноочистительное хозяйство. Обновили оборудование и технику.

Заглянули сегодня и в обновленное здание Центра банковских услуг. Зданию 25 лет, и его фактически открыли заново. Модернизированный офис предлагает полный спектр банковских услуг и обустроен по последним европейским стандартам.

Одда Чашенко, клиент Беларусбанка: «В центре находится. Очень хорошие работники. Никогда никаких замечаний к ним нет».

Ольга Квашена, клиент Беларусбанка: «Очень ждали открытия. Люди сюда приходят деньги получать, и пенсии, и военные получают здесь. Все ждали, когда он откроется».

Весь спектр банковских услуг для всех. Населения, организаций и предпринимателей. Только здесь обслуживается более 300 корпоративных клиентов, а это и государственный, и частный сектор. Привлечь деньги для развития аграрной отрасли, региона и всей страны – главная задача.

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