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Диетологи назвали помогающие быстрее похудеть сочетания продуктов
Источник материала: ОНТ
Диетологи рассказали, какие комбинации продуктов хорошо подходят для перекуса и при этом помогают быстрее похудеть. Советы экспертов
Диетолог Кайли Иванир отметила, что сочетающие белок и клетчатку перекусы способствуют снижению веса. Дело в том, что белок и клетчатка уменьшают уровень гормона голода, нормализуют в крови сахар. Это приводит к тому, что ощущение сытости сохраняется дольше.
Диетолог Джинан Банна советует выбирать для перекуса сочетание арахисового масла с нарезанным замороженным бананом. Это объясняется так: арахисовое масло богато белком и насыщенными жирами, а банан – клетчаткой. Еще одним перекусом, позволяющим продлить ощущение сытости, Банна назвала цельнозерновые крекеры с сыром.
Диетологи Тэмми Лакатос-Шамс и Лисси Лакатос добавили в список фисташки и сладкое яблоко. Они предлагают за один раз съедать около 30 фисташек и одно яблоко.
Фото: Pixabay
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Диетологи рассказали, какие комбинации продуктов хорошо подходят для перекуса и при этом помогают быстрее похудеть. Советы экспертов опубликованы на...
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