Диетологи назвали помогающие быстрее похудеть сочетания продуктов

Источник материала: ОНТ

Диетологи рассказали, какие комбинации продуктов хорошо подходят для перекуса и при этом помогают быстрее похудеть. Советы экспертов опубликованы на ресурсе Eat This, Not That!

Диетолог Кайли Иванир отметила, что сочетающие белок и клетчатку перекусы способствуют снижению веса. Дело в том, что белок и клетчатка уменьшают уровень гормона голода, нормализуют в крови сахар. Это приводит к тому, что ощущение сытости сохраняется дольше.

Диетолог Джинан Банна советует выбирать для перекуса сочетание арахисового масла с нарезанным замороженным бананом. Это объясняется так: арахисовое масло богато белком и насыщенными жирами, а банан – клетчаткой. Еще одним перекусом, позволяющим продлить ощущение сытости, Банна назвала цельнозерновые крекеры с сыром.

Диетологи Тэмми Лакатос-Шамс и Лисси Лакатос добавили в список фисташки и сладкое яблоко. Они предлагают за один раз съедать около 30 фисташек и одно яблоко.

Фото: Pixabay

