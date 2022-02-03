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Диетологи назвали помогающие быстрее похудеть сочетания продуктов

03.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетологи назвали помогающие быстрее похудеть сочетания продуктов

Диетологи рассказали, какие комбинации продуктов хорошо подходят для перекуса и при этом помогают быстрее похудеть. Советы экспертов опубликованы на ресурсе Eat This, Not That!

Диетолог Кайли Иванир отметила, что сочетающие белок и клетчатку перекусы способствуют снижению веса. Дело в том, что белок и клетчатка уменьшают уровень гормона голода, нормализуют в крови сахар. Это приводит к тому, что ощущение сытости сохраняется дольше.

Диетолог Джинан Банна советует выбирать для перекуса сочетание арахисового масла с нарезанным замороженным бананом. Это объясняется так: арахисовое масло богато белком и насыщенными жирами, а банан – клетчаткой. Еще одним перекусом, позволяющим продлить ощущение сытости, Банна назвала цельнозерновые крекеры с сыром.

Диетологи Тэмми Лакатос-Шамс и Лисси Лакатос добавили в список фисташки и сладкое яблоко. Они предлагают за один раз съедать около 30 фисташек и одно яблоко.

Фото: Pixabay

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Диетологи рассказали, какие комбинации продуктов хорошо подходят для перекуса и при этом помогают быстрее похудеть. Советы экспертов опубликованы на...
 
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