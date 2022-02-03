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Беларусбанк одержал победу в двух категориях потребительской номинации на конкурсе Бренд года-2021

03.02.2022 07:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусбанк одержал победу в двух категориях потребительской номинации на конкурсе Бренд года-2021
​«Беларусбанк» одержал победу в двух категориях потребительской номинации на конкурсе «Бренд года-2021»

«От лица банка хочу поблагодарить потребителей, которые дали высокую оценку работе нашей многотысячной команды. Приятно в очередной раз получить золотые медали престижного конкурса и сразу в двух номинациях, - отметил на церемонии вручения наград заместитель председателя правления банка Олег Козаредов. «Всегда рядом. Рядом с каждым» — не зря эти слова звучат слоганом «Беларусбанка» в год его 100-летия. Мы видим, что доверие потребителей к бренду растет с каждым годом: сегодня наш банк выбирают около 7 миллионов человек».

«Беларусбанк» на постоянной основе совершенствует продуктовую линейку и дистанционные сервисы обслуживания, а также старается обеспечить стабильный доступ к услугам, что в период пандемии особенно важно и нужно жителям нашей страны.

*партнерский материал, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912

 
 
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Церемония награждения победителей Профессионального конкурса Бренд года-2021 состоялась в Минске. Третий год подряд победителем потребительской номинации в...
 
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