Источник материала: Myfin



​«Беларусбанк» одержал победу в двух категориях потребительской номинации на конкурсе «Бренд года-2021»

«От лица банка хочу поблагодарить потребителей, которые дали высокую оценку работе нашей многотысячной команды. Приятно в очередной раз получить золотые медали престижного конкурса и сразу в двух номинациях, - отметил на церемонии вручения наград заместитель председателя правления банка Олег Козаредов. —«Всегда рядом. Рядом с каждым» — не зря эти слова звучат слоганом «Беларусбанка» в год его 100-летия. Мы видим, что доверие потребителей к бренду растет с каждым годом: сегодня наш банк выбирают около 7 миллионов человек».



«Беларусбанк» на постоянной основе совершенствует продуктовую линейку и дистанционные сервисы обслуживания, а также старается обеспечить стабильный доступ к услугам, что в период пандемии особенно важно и нужно жителям нашей страны.

*партнерский материал, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912