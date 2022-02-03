Нести деньги в котлован или купить квартиру на сдаче дома? Разбираемся, что лучше

Источник материала: Myfin



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Купить квартиру на этапе котлована

Самые низкие цены на жилплощадь всегда на этапе котлована, когда застройщик еще ничего не может предложить будущим покупателям, кроме обещаний и красивого рендера. Например, в панельных новостройках Степянки или Леонида Беды в самом начале строительства комплексов можно было купить квартиру за «справедливые» $1000 на квадратный метр.

Каркасно-блочные здания дороже. Например, квартиры в «Квартале на Грушевке», которые будут сдавать в 2024, стоят $1230. Но только потому, что не готов даже первый дом, где цены уже доходят до $1450 (сдать планируют в этом году). Продажи первого дома МК «Фарфоровый» стартовали с $1300 за метр, а теперь в готовом доме почти не найти цен ниже $1600.

Так что теоретически здесь можно заработать, купив 46-метровую однушку по $1230, то есть за $56,5 тысяч, и продав через несколько лет, допустим, по $1500, то есть за $69 тысяч. Выручка за простое ожидание – $12,5 тысяч. Но при этом мы не учитываем возможные издержки: коммунальные платежи по полным тарифам (в квартире после сдачи можно зарегистрироваться), сборы в товариществе собственников, а также 13% налога, если это вторая проданная квартира за 5 лет.

Однако существуют риски. В Минске как минимум шесть проектов-долгостроев, некоторые из них возводят по пять и более лет. Даже государственные застройщики этим грешат. Стоит посмотреть только на новостройку возле улицы Академика Купревича, которая дала осадку, а будущие жильцы ждут свои квартиры уже два года сверх срока. Так что первый риск – попасть в яму долгостроя. В частности цены низкие именно для того, чтобы побороть страх первых покупателей.

Еще один риск связан с возможной неликвидностью жилья. Не всегда по рендерам можно определить, будут ли покупаться квартиры. Более того, исполнение может не соответствовать первоначальному проекту, потому что могут возникнуть какие-либо функциональные ограничения. Например, первоначальный проект «Лазурита» выглядит совершенно не так, как здание теперь.

Но и в целом квартиры, дом, район, могут не соответствовать определенным качествам или заявленному ценовому сегменту. Так до сих пор продаются квартиры в домах на улице Калинина , доме на Мястровской , ЖК «Аквамарин» и D3 . И все это неплохие дома, однако квартиры в них не расхватывают. Где-то из-за дороговизны и элитности жилья, где-то из-за огромного количества более дешевых и лучших проектов вокруг. Квартиры в таких домах будет трудно выгодно продать. Тем более, что вам возможно придется конкурировать с ценами застройщика, который распродает оставшиеся квартиры.

Последнее – это в каком состоянии находится рынок. И хотя в рублях стоимость недвижимости всегда растет, в долларовом эквиваленте графики цен волнообразны. И сейчас средняя цена по рынку постепенно снижается, однако невозможно точно предсказать, когда она вырастет или вовсе опустится еще ниже к моменту сдачи дома. Потому и выручка может уменьшиться.

Действительно дешево можно купить недвижимость только у некрупных застройщиков. Так например почти неизвестный «ТЕНКинвест» продавал квартиры в ЖК «Четыре сезона» , в некоторых случаях, даже меньше $1000 за метр. Но после сдачи первого дома и с появлением доверия к застройщику, даже на этапе котлована следующих домов, таких цен уже не найти.

Застройщики, которые изначально обладают репутацией на рынке не мелочатся с ценами и сразу начинают с $1200-$1300 в зависимости от проекта. Но и в этом случае никто не застрахован от рисков. Например, на стройке MOD House от «ТАПАСа» уже второй год не ведутся работы. А квартиры в комплексе продавались от $1650 за квадрат в двушке.

Купить готовое или почти готовое жилье

На последних этапах строительства цены в новостройках достигают своего максимума и заработать на ней уже вряд ли выйдет. Разве что попробовать вложиться в ремонт, сдавать квартиру в аренду или продать. Но для этого нужно угадать с функциональным ремонтом, который будет цениться покупателями.

Готовая новостройка обойдется значительно дороже, однако в этом случае вы платите за уверенность в том, что дом не вызовет проблем, не превратится в долгострой, не даст осадку, а квартиру не будет затапливать. Можно будет заранее познакомиться с соседями, узнать, ровные ли стены и другие важные вещи в квартире. И все это еще не заплатив за нее.

Также, если у вас уже на руках есть деньги на квартиру, то их можно вложить во что-то другое. Например, процент по нынешним вкладам в долларах превышает 5% годовых. То есть положив в банк $56,5, на которые сейчас можно купить однушку на котловане в «Квартале на грушевке» из первого примера, через четыре года можно получить те же $69 тысяч и купить на них уже готовое жилье из серий, которые будут сданы в 2026 году.

Что в итоге?

Заработать на покупке и ожидании все еще можно, пусть даже рынок не в состоянии быстрого падения цен, как было в 2011 году. Но размер выручки при этом значительно снизился. Также необходимо, чтобы совпали простые условия:

цены выросли;

дом был востребованным;

стройка не зависла на несколько лет.

Но даже если условия и простые, это не значит, что их легко будет предсказать.

При этом заработать на готовом жилье вряд ли выйдет. Но при наличии денег и терпения можно вырастить капитал и купить ту же новостройку, но не в неизвестности на котловане, а в финале строительства.

