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В Беларуси еще один Telegram-чат признан экстремистским
Источник материала: БелТА
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших на территории столицы в 2020 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
В ходе следствия установлено, что информация, размещенная в чате мессенджера Telegram "Скрыганова, КАСКАД", направлена на дискредитацию органов государственной власти и возбуждение социальной вражды и розни, содержит призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников милиции и массовым беспорядкам.
В связи с этим представители столичного управления направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции вышеуказанного Telegram-чата экстремистскими материалами, которое удовлетворено.
Кроме этого, по инициативе УСК по городу Минску группа граждан, осуществлявшая экстремистскую деятельность посредством этого ресурса, признана экстремистским формированием.-0-
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В связи с этим представители столичного управления направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции вышеуказанного Telegram-чата...
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