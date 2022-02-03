﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси еще один Telegram-чат признан экстремистским

03.02.2022 09:19 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших на территории столицы в 2020 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В ходе следствия установлено, что информация, размещенная в чате мессенджера Telegram "Скрыганова, КАСКАД", направлена на дискредитацию органов государственной власти и возбуждение социальной вражды и розни, содержит призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников милиции и массовым беспорядкам.

В связи с этим представители столичного управления направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции вышеуказанного Telegram-чата экстремистскими материалами, которое удовлетворено.

Кроме этого, по инициативе УСК по городу Минску группа граждан, осуществлявшая экстремистскую деятельность посредством этого ресурса, признана экстремистским формированием.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с этим представители столичного управления направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции вышеуказанного Telegram-чата...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нести деньги в котлован или купить квартиру на сдаче дома? Разбираемся, что лучше
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by