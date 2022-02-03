Уникальный выставочный проект «Символы блокадного Ленинграда» работает в музее Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

В год, посвященный исторической памяти, особое внимание к героям и жертвам войны. В Минске все больше людей узнают трагическую правду о блокаде Ленинграда, благодаря выставке в Музее Истории Великой Отечественной

В экспозиции более тридцати подлинных экспонатов из блокадного города. Это уникальный совместный проект музеев из Беларуси и России. Первыми его гостями стали те, кто лично помнит трагические события – живые хранители истории. Блокадники говорят: такое забыть невозможно.

Каждая вещь на выставке – свидетель глубокой человеческой трагедии. И великого героизма защитников города на Неве, который боролся, выживал и не сдавался 900 дней.

Елена Лезик, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (Россия): «Мы благодарны белорусским коллегам за то, что они с огромным вниманием относятся к истории нашего города и активно показывают историю Ленинграда потому, что нас объединяет общая память».

Центральный экспонат выставки – блокадный хлеб. Подлинник, который удалось сохранить благодаря консервированию органических элементов уже на протяжении нескольких десятилетий. Познакомиться с экспозицией можно до 9 марта.

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