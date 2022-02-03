В Беларуси начало работу Национальное агентство по обеспечению качества образования

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается поэтапное внедрение норм образовательного Кодекса. В столице открылось Национальное агентство по обеспечению качества образования.

В основном, оно будет заниматься проведением государственной аккредитации учреждений образования средней и высшей ступеней. Также под контролем – дополнительное образование взрослых. Более того, новая организация будет отвечать за качество высшего образования в соответствии с международными стандартами.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси: «Это в первую очередь возможность обеспечения качества образования через дополнительный анализ соответствий деятельности учреждения образовательным стандартам, учебным планам, учебным программам. Тот коллектив, который работал над созданием агентства, это опытные люди, которые смогут выполнить эту работу, справиться с этой непростой задачей».

Создание Национального агентства также призвано повысить конкурентоспособность белорусского образования на международной арене, а заодно увеличить экспорт образовательных услуг.

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