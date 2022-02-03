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В Беларуси начало работу Национальное агентство по обеспечению качества образования
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжается поэтапное внедрение норм образовательного Кодекса. В столице открылось Национальное агентство по обеспечению качества образования.
В основном, оно будет заниматься проведением государственной аккредитации учреждений образования средней и высшей ступеней. Также под контролем – дополнительное образование взрослых. Более того, новая организация будет отвечать за качество высшего образования в соответствии с международными стандартами.
Создание Национального агентства также призвано повысить конкурентоспособность белорусского образования на международной арене, а заодно увеличить экспорт образовательных услуг.
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В Беларуси продолжается поэтапное внедрение норм образовательного Кодекса. В столице открылось Национальное агентство по обеспечению качества образования. В...
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