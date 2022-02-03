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Социолог: мы впервые понимаем, что Союзное государство – это не только что-то экономическое, это еще и про безопасность
Источник материала: ОНТ
Отстоять правду и пресечь посягательство на свою страну. Каким будет будущее, кто является нашими настоящими партнерами, как воспринимать прошлое? Основные тезисы послания президента народу и парламенту продолжают обсуждать в обществе и масс-медиа.
Они остаются актуальными и заставляют задуматься особенно в свете нагнетания на Западе обстановки вокруг белорусско-российского военного учения «Союзная решимость - 2022».
В частности, генсек НАТО не устает заявлять, что видит в нем риск для Североатлантического Альянса и Украины. Хотя и Минск, и Москва неоднократно сообщали, что учение имеет сугубо оборонительный характер для союзных рубежей, не более. Об этом же говорил и Александр Лукашенко во время Послания.
Нагнетание обстановки выгодно коллективному Западу, чтобы оправдать увеличение своего военного контингента в Восточной Европе и накачивание Украины арсеналами. Но Беларуси есть, что противопоставить давлению – в этом мнении сходятся эксперты, анализируя обращение президента к народу и собранию.
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Социолог: мы впервые понимаем, что Союзное государство – это не только что-то экономическое, это еще и про безопасность
Отстоять правду и пресечь посягательство на свою страну. Каким будет будущее, кто является нашими настоящими партнерами, как воспринимать прошлое? Основные тезисы...
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