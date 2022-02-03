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Социолог: мы впервые понимаем, что Союзное государство – это не только что-то экономическое, это еще и про безопасность

03.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отстоять правду и пресечь посягательство на свою страну. Каким будет будущее, кто является нашими настоящими партнерами, как воспринимать прошлое? Основные тезисы послания президента народу и парламенту продолжают обсуждать в обществе и масс-медиа.

Они остаются актуальными и заставляют задуматься особенно в свете нагнетания на Западе обстановки вокруг белорусско-российского военного учения «Союзная решимость - 2022».

В частности, генсек НАТО не устает заявлять, что видит в нем риск для Североатлантического Альянса и Украины. Хотя и Минск, и Москва неоднократно сообщали, что учение имеет сугубо оборонительный характер для союзных рубежей, не более. Об этом же говорил и Александр Лукашенко во время Послания.

Нагнетание обстановки выгодно коллективному Западу, чтобы оправдать увеличение своего военного контингента в Восточной Европе и накачивание Украины арсеналами. Но Беларуси есть, что противопоставить давлению – в этом мнении сходятся эксперты, анализируя обращение президента к народу и собранию.

Василий Колташов, руководитель Российского центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений: «Белорусское государство устойчиво, оно не позволит себя сломать. В этой очень сложной, много комбинативной игре, Беларусь может рассчитывать на себя, может рассчитывать на будущее. И на прочность союза с Россией. И мы впервые понимаем, что Союзное государство – это не что-то только экономическое или что-то касающееся нашей частной жизни. Это еще и про безопасность. Это так никогда так остро не ощущалось, как сейчас, и никогда так остро этот вопрос не стоял. И выступление Александра Лукашенко показало, что ситуация сейчас очень непростая».

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Теги: Минск
 
 
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Отстоять правду и пресечь посягательство на свою страну. Каким будет будущее, кто является нашими настоящими партнерами, как воспринимать прошлое? Основные тезисы...
 
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