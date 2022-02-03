В Миорском районе при пожарах погибли три человека

Источник материала: БелТА

3 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За минувшие сутки на территории Миорского района произошло два пожара, при которых погибли три человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном УМЧС.

В центр оперативного управления Миорского подразделения МЧС 2 февраля в 20.02 поступило сообщение о пожаре дома в одной из деревень. Подразделения МЧС были на месте через несколько минут, к этому времени строение уже полностью полыхало. Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили трупы хозяина (пенсионера 1952 года рождения) и находившегося в гостях мужчины 1977 года рождения. Хозяин дома характеризовался отрицательно, как сказали соседи, любил выпить. По факту пожара проводится проверка, его причина устанавливается. Рассматривается наиболее вероятная версия - неосторожное обращение с огнем при курении одним из погибших.

В 23.51 спасателям поступило еще одно сообщение о пожаре дома, только уже в другой деревне Миорского района. Хозяин жилища, пенсионер 1954 года рождения, проживал один. Он также злоупотреблял спиртным. Его труп был обнаружен спасателями в комнате на полу. Причиной пожара и гибели мужчины, как и в предыдущем случае, послужило неосторожное обращение с огнем при курении.-0-