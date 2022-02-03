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В Копыльском районе при пожаре погибла пожилая женщина

03.02.2022 09:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе при пожаре погибла пожилая женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"2 февраля в 10.11 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Толмачево Копыльского района Минской области. На пожаре обнаружена погибшая бабушка хозяйки 1937 года рождения, пенсионерка", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"2 февраля в 10.11 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Толмачево Копыльского района Минской области. На пожаре обнаружена погибшая бабушка...
 
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