Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе при пожаре погибла пожилая женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"2 февраля в 10.11 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Толмачево Копыльского района Минской области. На пожаре обнаружена погибшая бабушка хозяйки 1937 года рождения, пенсионерка", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-