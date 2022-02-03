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«Дошло до того, что 2-3 летние машины пытаются продать дороже, чем новые авто из салона». Что происходит на авторынке Беларуси и когда начнут падать цены
03.02.2022 10:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В 2021 году в Беларуси продали 46,8 тысячи новых машин. Продажи сократились почти на 6 тысяч автомобилей в сравнении с 2020 годом и почти на 18 тысяч, если сравнивать с рекордным по объемам 2019 годом. Рядом с этим фактом есть еще один: белорусы хотели покупать авто и стояли за ними в очереди по несколько месяцев, а то и по полгода. Почему так произошло? Кто в этом виноват и что будет дальше с автомобильным рынком нашей страны? «Про бизнес» поговорил об этом с продавцами и экспертами.
Сокращение рынка на 11,2%
Начнем со статистики, которую озвучила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). В состав этой организации, напомним, входит больше 30 производителей самых известных в Беларуси автомобилей. Точное количество проданных новых машин в 2021 году — 46 тысяч 837. В сравнении с 2020 годом наш рынок сократился на 11,2%, или почти на 6 тысяч автомобилей. В это число попали и продажи коммерческого транспорта, который используют компании и предприниматели для получения прямого дохода, и продажи для личных целей — их еще называют легковым транспортом.
Сильнее всего просели продажи личного транспорта, которые сократились на 10,5% в сравнении с прошлым годом и составили 41 тысячу 217 автомобилей. Ситуация на рынке коммерческих автомобилей практически не изменилась: их было продано 5 тысяч 620, или всего на 2% меньше, чем в 2020 году.
Вот как выглядит топ-5 самых популярных марок автомобилей в Беларуси на 2021 год:
Чаще всего белорусы покупали бюджетные авто: в списки наиболее продаваемых моделей уже традиционно попали автомобили от Volkswagen, Kia и LADA. Российский производитель, кстати, попал в пятерку лучших сразу с двумя машинами:
ТОП-3 самых продаваемых моделей в коммерческом сегменте выглядит так:
Объем продаж электромобилей в Беларуси по-прежнему ничтожно мал в сравнении с остальными видами транспорта и составляет лишь 0,1% от общего объема рынка. Но, как говорит БАА, число проданных «электричек» стремительно растет. В 2021 году было реализовано 43 такие машины, что на 168% больше, чем в 2020 году (16 машин). Больше всего от этого числа составляют продажи Geely Geometry C — их было продано 18 штук.
Почему белорусский автомобильный рынок просел? Когда он восстановится и восстановится ли вообще? Как это отразилось на потребителе? «Про бизнес» задал эти вопросы продавцам и экспертам.
«Мы не восстановимся на докризисный уровень 2019 года»
Ведущий эксперт сети автосалонов «Атлант-М» Алексей Терещенко считает, что падение объемов производства — это не только проблема белорусского рынка:
— По данным аналитиков, в 2021 году в мире не произвели от 9 до 12 миллионов автомобилей, — говорит собеседник. — Причина кроется в дефиците микропроцессоров, транзисторов, металлов и других комплектующих, а также в недостаточном количестве контейнерных перевозок и общих сбоях в логистике. Все работает по принципу домино, когда проблемы одной цепочки производства сказываются на всей системе. То есть с этим ничего не сделаешь.
Дефицит новых автомобилей затронул «Атлант-М» не сразу: первые его признаки, рассказывает Алексей Терещенко, проявились летом, и лишь к осени началось снижение объемов продаж. Среди брендов «Атлант-М» сильнее всего проблема коснулась Volkswagen и Kia: в критические моменты 2021 года, к примеру, можно было ждать новый Polo, Tiguan или Touareg до двух месяцев, а какие-то уникальные модели — до полугода. В меньшей степени дефицит ударил по японским брендам, лучше других себя чувствовали китайские производители:
— Люди шли к нам за новыми машинами на протяжении всего года, — говорит Алексей. — Мы никому не отказывали и честно говорили, что все зависит от ситуации на заводах. То есть если бы не последние месяцы 2021 года, то мы бы увеличили объемы продаж в сравнении с 2020 годом. А так «Атлант-М» имеет -4% от уровня того года. Но это в любом случае лучше, чем в среднем по рынку новых автомобилей.
Дефицит новых автомобилей достаточно быстро сказался на сегменте подержанных авто. Обе части рынка, говорит эксперт «Атлант-М», взаимосвязаны:
— Обычно покупатель нового автомобиля — это человек, который уже на чем-то ездит. Поэтому либо перед сделкой, либо сразу после он сбывает свою машину с пробегом. За этим авто приходит другой человек с еще более старым авто. Так запускается цепочка сбыта и потребления. Но без новых машин на рынке система не работает — возникает просадка по предложению на рынке и, соответственно, снижение объемов продаж.
Алексей Терещенко приводит в пример данные портала av.by: в мае 2020 года там было размещено около 77 тысяч объявлений, а на январь 2022 года количество сократилось до 41,4 тысячи. Кроме того, встречается множество специфических либо слишком дорогих предложений. И спрос на технику намного выше предложения — из-за этого и произошел рост цен.
В этом году, рассказывает эксперт, в «Атлант-М» зафиксировали небольшой рост продаж машин с пробегом. Объемы подросли на 1% во многом благодаря сегменту свежих автомобилей на гарантии или с хорошей историей и чистой сервисной книгой.
Что будет с рынком в 2022 году? Алексей Терещенко считает, что тот отложенный спрос, который возник во второй половине 2021 года, будет частично закрываться поставками новых автомобилей весной-летом. Но это будет происходить не одномоментно, поэтому не стоит надеяться на какое-то резкое изменение ассортимента в плане доступности тех или иных комплектаций. Это же касается и цены на автомобили:
— Думаю, что мы не восстановимся на докризисный уровень 2019 года, — говорит специалист. — Если все будет хорошо и не возникнет перебоев с производством, то будет постепенный рост объемов продаж — и уже в 2023 году можно рассчитывать на 55-60 тысяч проданных новых машин.
«Чаще всего берут Tesla Model 3»
Белорусский рынок сам по себе сильно локализован и зависим от того, что происходит на российских производствах, потому что большинство бюджетников, например, Volkswagen, Renault или Lada, собираются там. Общую картину немного разбавляют машины, которые покупаются на рынках Европы и США. И для некоторых клиентов покупка такой подержанной машины на аукционе стала альтернативой многомесячному ожиданию нового авто нужной комплектации:
— Мы зафиксировали рост и по бензиновым авто из США, и по электромобилям, — рассказывает директор компании WestMotors Алексей Мартыновский. — Причем объем продаж электротранспорта вырос больше чем в 3 раза: если в 2020 году таких сделок было около 200, то в 2021-м стало более 700.
Рост продаж электромобилей был связан с нулевой растаможкой, которая действовала в ЕАЭС до 31 декабря 2021 года. Однако и в этом году, считает руководитель WestMotors, есть все шансы поддержать такой же уровень за счет указа № 447, который позволяет юрлицам привозить электротранспорт в Беларусь без НДС.
Чаще всего белорусы заказывали Tesla Model 3, Ford Fusion и Ford Escape. Если речь идет о бензиновом транспорте, то, в основном, клиенты выбирают машины от 2 до 5 лет и объемом мотора до 2 литров — авто с такими характеристиками имеет наиболее низкую растаможку:
— Большинство наших клиентов — это люди от 25 до 60 лет, причем заказчиков от 40 до 60 лет столько же, сколько и молодых ребят, — объясняет собеседник. — Многие продолжают пользоваться преимуществами, которые дает указ № 140 о льготной растаможке. И я бы не сказал, что в 2021 году мы испытали большой наплыв новых потенциальных покупателей, вызванный дефицитом новых автомобилей. Все-таки тот, кто хочет новую машину, вряд ли развернет свой выбор в сторону автомобиля со страхового аукциона.
Директор West Motors дает такой прогноз на 2022 год по рынку подержанных авто:
— Вряд ли что-то изменится. Мы не ожидаем существенного роста продаж, потому что есть несколько факторов, которые могут способствовать как снижению, так и росту этих объемов. Все-таки страховые автомобили из США - это самый экономичный вариант приобретения авто, но есть большое опасение, что как только рынок новых автомобилей возобновит поставки в старом объеме, сегмент авто с пробегом может серьезно потерять в спросе.
«Авто с пробегом продаются дороже новых машин из салона»
О прямой зависимости рынков новых и подержанных автомобилей нам рассказал и главный редактор портала av.by Дмитрий Макаревич:
— Из-за нехватки полупроводников и сложности с логистикой между крупными предприятиями-поставщиками автопроизводств возник дефицит новых машин. В 2021 году, считаю, нехватка достигла максимальных объемов, когда по всему миру не успевали собирать автомобили в том объеме, который требовал рынок. Так начал накапливаться отложенный спрос, и уже в 3 квартале 2021 года белорусы заметили, что новых машин в нужных комплектациях почти нет, а квоты на их поставку не меняются.
Затем потенциальные покупатели переключились на рынок авто с пробегом. Поначалу, говорит собеседник, все было хорошо, но вскоре предложения на вторичном рынке перестали накапливаться:
— За последние 10 лет у нас было две волны глобального обновления авторынка. Это 2014-2015 годы, когда белорусы скупали авто в России из-за обвала курса местного рубля. В то время можно было купить, к примеру, Volkswagen Polo за 8 тысяч долларов при его номинальной стоимости в белорусских автосалонах 10 тысяч долларов или Skoda Octavia за 11 тысяч, когда такая машина у нас стоила 13-14 тысяч долларов. И период с 2019 года, когда 3-5-летние машины из Европы и США поехали в Беларусь благодаря введению указа № 140 о льготной растаможке. Этот документ, по данным БАА, позволил обеспечить ввоз до 15 тысяч свежих машин в год. Сейчас же остался только этот маленький ручеек, который может пересохнуть. Белорусские автодилеры открыто добиваются отмены указа № 140, и не исключено, что правительство пойдет бизнесу навстречу уже в этом году.
По словам главреда
— В такой ситуации хорошо поработали перекупщики, которые постоянно мониторят рынок и в случае появления хороших вариантов быстро созваниваются с продавцом, переводят ему задаток, едут и забирают. А через несколько дней эта же машина появляется на av.by, но на 20-30% дороже.
Этот фактор привел к росту цен. Если в начале 2021 года, к примеру, Volkswagen Passat B8 продавался за 15 тысяч долларов, то, как только достойных предложений стало мало, стоимость подскочила до 17 тысяч — и такие машины забирают без проблем. Если не белорусы, то россияне. В целом стоимость автомобилей от 2 до 5 лет выросла как минимум на 30%:
— Ситуация дошла до того, что 2-3 летние машины с пробегом в 20 тысяч километров пытаются продать дороже, чем новые автомобили такой же комплектации из салона. Так происходит, потому что у дилера придется ждать машину минимум до марта 2022 года, когда начнутся новые поставки.
Сейчас, говорит Макаревич, время продавца, а не покупателя. В этой ситуации продать автомобиль гораздо проще, чем найти что-то, что подходит под твои запросы, за адекватные деньги:
— Рынок хороших автомобилей очень скромный — он перегрет. Сейчас их покупают только те люди, у которых есть острая необходимость в личном транспорте.
На данный момент, считает Дмитрий Макаревич, цены на автомобили с пробегом почти достигли своего пика. Возможно, они поднимутся еще на несколько процентов. Однако в скором времени ситуация изменится:
— Как только поставки новых машин из России стабилизируются, стоимость на вторичке изменится. Думаю, к середине лета 2022 года исчезнет и дефицит, и аномально высокие цены.
Также «Про бизнес» заглянул на авторынок неподалеку от станции метро «Борисовский тракт» в Минске. Выставочную площадку делят между собой сразу несколько автосалонов и комиссионок. В будний день посетителей там немного: в основном люди приезжают оценить конкретные модели, которые они нашли в Интернете:
— Ищу Peugeot 306, — рассказывает нам один из посетителей. — Моделей в моем ценовом диапазоне (2,5-3 тысячи долларов), на самом деле, предостаточно — мне есть из чего выбирать. Поэтому пока смотрю на машины на авторынках.
Еще один собеседник — взрослый мужчина, который ищет конкретный вариант Renault Grand Scenic. По его ощущениям, выбор таких минивэнов действительно стал меньше, а цены на оставшиеся модели начали расти:
— Хочу разобраться с покупкой побыстрее, потому что, чувствую, цены будут расти весь 2022 год, — делится своими впечатлениями посетитель.
Сотрудник одной из представленных площадок, который попросил себя не называть, рассказывает: в 2021 году объемы продаж выросли:
— Мы отработали лучше, чем 2020 год, — рассказывает он. — В основном продаем комиссионные машины, авто из Европы и сданные по программам trade-in.
Чаще всего в 2021 году продавались возрастные бюджетники с ценой от 3 до 7 тысяч долларов. На втором месте по популярности — авто возрастом от 2 до 3 лет:
— Что будет в 2022 году? Сложно сказать. Но этот январь определенно бьет все рекорды, — говорит представитель организации. Еще никогда такого не было, чтобы наша площадка была заполнена лишь наполовину. Машины уходят очень быстро. И, если ничего не изменится, цены продолжат расти.
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«Дошло до того, что 2-3 летние машины пытаются продать дороже, чем новые авто из салона». Что происходит на авторынке Беларуси и когда начнут падать цены
В 2021 году в Беларуси продали 46,8 тысячи новых машин. Продажи сократились почти на 6 тысяч автомобилей в сравнении с 2020 годом и почти на 18 тысяч, если сравнивать с...
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