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Беларусбанк выделит 2,3 млрд рублей малому и среднему бизнесу

03.02.2022 10:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусбанк выделит 2,3 млрд рублей малому и среднему бизнесу
Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by

Как рассказали в банке, поддержка реализации бизнес-инициатив – одна из стратегических задач Беларусбанка. Напомним, согласно последнему отчету Нацбанка, задолженность малого и среднего бизнеса по банковским кредитам составляет 14,6 млрд руб. Из этой суммы 4,1 млрд рублей приходится на Беларусбанк.

«Беларусбанк на постоянной основе совершенствует линейку предлагаемых продуктов и услуг, внедряет новые технологии, а также инициирует проведение обучающих мероприятий по стране, повышая уровень финансовой грамотности населения и бизнеса» – рассказали Myfin.by в банке.

 
 
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Беларусбанк объявил о финансировании малого и среднего бизнеса. В программе банка на этот год заложена сумма кредитной поддержки в 2,3 млрд рублей.
 
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