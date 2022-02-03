Беларусбанк выделит 2,3 млрд рублей малому и среднему бизнесу

Источник материала: Myfin



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Как рассказали в банке, поддержка реализации бизнес-инициатив – одна из стратегических задач Беларусбанка. Напомним, согласно последнему отчету Нацбанка, задолженность малого и среднего бизнеса по банковским кредитам составляет 14,6 млрд руб. Из этой суммы 4,1 млрд рублей приходится на Беларусбанк.



«Беларусбанк на постоянной основе совершенствует линейку предлагаемых продуктов и услуг, внедряет новые технологии, а также инициирует проведение обучающих мероприятий по стране, повышая уровень финансовой грамотности населения и бизнеса» – рассказали Myfin.by в банке.