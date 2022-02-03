Двое бобруйчан украли из квартиры пенсионерки технику и продали ее

Источник материала: БелТА

3 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двое бобруйчан похитили из квартиры пенсионерки технику и продали ее. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома обратилась пенсионерка, местная жительница, которая рассказала, что у нее из дома пропала техника. Накануне вечером она отлучалась из дома, а когда пришла, то увидела, что разбито оконное стекло и нет телевизора стоимостью Br400", - рассказали в УВД.

В этот же день сотрудники уголовного розыска отдела милиции Ленинского района Бобруйска установили причастных к совершению кражи техники. Как выяснилось, двое неработающих бобруйчан 28 и 30 лет воспользовались отсутствием хозяйки, разбили окно и проникли в дом. Их внимание привлек телевизор, который они забрали, а затем продали.

Следователями дана правовая оценка действиям похитителей, возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено заявительнице. К слову, оба фигуранта ранее уже привлекались к уголовной ответственности.-0-