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Двое бобруйчан украли из квартиры пенсионерки технику и продали ее
Источник материала: БелТА
3 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двое бобруйчан похитили из квартиры пенсионерки технику и продали ее. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
"В оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома обратилась пенсионерка, местная жительница, которая рассказала, что у нее из дома пропала техника. Накануне вечером она отлучалась из дома, а когда пришла, то увидела, что разбито оконное стекло и нет телевизора стоимостью Br400", - рассказали в УВД.
В этот же день сотрудники уголовного розыска отдела милиции Ленинского района Бобруйска установили причастных к совершению кражи техники. Как выяснилось, двое неработающих бобруйчан 28 и 30 лет воспользовались отсутствием хозяйки, разбили окно и проникли в дом. Их внимание привлек телевизор, который они забрали, а затем продали.
Следователями дана правовая оценка действиям похитителей, возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено заявительнице. К слову, оба фигуранта ранее уже привлекались к уголовной ответственности.-0-
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"В оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома обратилась пенсионерка, местная жительница, которая рассказала, что у нее из дома пропала техника....
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