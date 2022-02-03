Минздрав: прием пациентов в поликлиниках будет вестись в субботу и воскресенье

Источник материала: ОНТ

Прием пациентов в поликлиниках, включая и осмотр на дому, будет вестись в выходные дни. Такое решение принял Минздрав .

Такая практика вступит в силу с ближайших выходных – 5 и 6 февраля. График приема пациентов будет установлен индивидуально каждым руководителем медучреждения.

Сообщается, что данные изменения будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram