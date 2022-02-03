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Минздрав: прием пациентов в поликлиниках будет вестись в субботу и воскресенье

03.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав: прием пациентов в поликлиниках будет вестись в субботу и воскресенье

Прием пациентов в поликлиниках, включая и осмотр на дому, будет вестись в выходные дни. Такое решение принял Минздрав.

Такая практика вступит в силу с ближайших выходных – 5 и 6 февраля. График приема пациентов будет установлен индивидуально каждым руководителем медучреждения. 

Сообщается, что данные изменения будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Фото: БЕЛТА

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Прием пациентов в поликлиниках, включая и осмотр на дому, будет вестись в выходные дни. Такое решение принял Минздрав. Такая практика вступит в силу с ближайших...
 
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