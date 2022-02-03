|
Минздрав: прием пациентов в поликлиниках будет вестись в субботу и воскресенье
Источник материала: ОНТ
Прием пациентов в поликлиниках, включая и осмотр на дому, будет вестись в выходные дни. Такое решение принял
Такая практика вступит в силу с ближайших выходных – 5 и 6 февраля. График приема пациентов будет установлен индивидуально каждым руководителем медучреждения.
Сообщается, что данные изменения будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прием пациентов в поликлиниках, включая и осмотр на дому, будет вестись в выходные дни. Такое решение принял Минздрав. Такая практика вступит в силу с ближайших...
|
Архив (Разное)