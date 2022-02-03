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Александру Лукашенко вручили верительные грамоты послы из 8 стран

03.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александру Лукашенко вручили верительные грамоты послы из 8 стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил верительные грамоты от послов из 8 стран: Вьетнама, Доминиканы, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Чада и Шри-Ланки, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Общая численность населения этих стран составляет более полумиллиарда человек.

Далее у Президента запланирована встреча с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Будет дополнено.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко получил верительные грамоты от послов из 8 стран: Вьетнама, Доминиканы, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Чада и...
 
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