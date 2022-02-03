Минчанка перешла по фишинговой ссылке в браузере и лишилась Br4,4 тыс.

Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка хотела через интернет-банкинг отправить деньги дочери, но перешла по фишинговой ссылке и лишилась Br4,4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Женщина рассказала сотрудникам Фрунзенского РУВД столицы, что планировала перевести дочери крупную сумму. Для этого она ввела в строке поиска браузера запрос "интернет-банкинг, перевод денег" и перешла по одной из ссылок.

На открывшейся странице минчанка ввела свои логин и пароль, однако доступ в личный кабинет не получила, потому что сервис сообщил об ошибке. Женщина не стала выяснять, в чем проблема, и решила отложить перевод денег на более позднее время. Однако спустя несколько часов она получила сообщение о списании с ее карты более чем Br4 тыс.

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают: "Перед тем как вводить реквизиты карты или логин/пароль от интернет-банкинга, внимательно прочитайте название сайта в адресной строке: в нем не должно быть лишних букв и цифр.

Если при вводе личных данных произошел сбой , свяжитесь с банком по короткому номеру и уточните, все ли в порядке".-0-



