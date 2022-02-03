Юная минчанка вербовала девушек для занятия проституцией. Расследование завершено

Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об организации и использовании для занятия проституцией пяти девушек, в том числе заведомо несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Согласно материалам уголовного дела 17-летняя уроженка Минска с марта 2021 года оказывала услуги интимного характера за материальное вознаграждение. При этом в круг ее общения входили лица, в том числе несовершеннолетние, которые также оказывали данного рода услуги, все они размещали свои анкеты на сайтах знакомств.

В период с мая по сентябрь 2021 года девушка предлагала пяти своим подругам, две из которых являлись несовершеннолетними, работу, заключающуюся в предоставлении услуг сексуального характера неопределенному кругу клиентов за денежное вознаграждение. В свою очередь она направляла им "проверенных" клиентов и с учетом причитающейся доли получала материальную выгоду в размере 20% от заработка каждой девушки. Денежные средства обвиняемой передавали нарочно либо переводили на банковскую карту.

С клиентами несовершеннолетняя общалась с различных аккаунтов посредством мессенджера Telegram. В ходе переписок девушка обсуждала условия встреч и сумму денежного вознаграждения за оказанные услуги, также пересылала мужчинам фотографии подруг в нижнем белье. О том, что среди девушек есть несовершеннолетние, она не сообщала. Всего следствием задокументировано 15 эпизодов преступной деятельности обвиняемой.

Ранее не судимая минчанка свою вину признает частично. Девушка ссылается на то, что не знала о точном возрасте своих подруг, однако сами девушки поясняют, что свой возраст никогда не скрывали.

Действия 17-летней девушки квалифицированы по ч.2 ст.171 (организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-