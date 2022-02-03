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19% белорусов пользуются рассрочкой вот какие карты и товары они выбирают

03.02.2022 11:57 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

19% белорусов пользуются рассрочкой вот какие карты и товары они выбирают
Фото носит иллюстративный характер. Источник: relax.by

Самым популярным ответом на вопрос «Почему вы выбрали рассрочку?» стал «Оплата по частям менее заметна для бюджета». Этот вариант выбрали 42.25% опрошенных. Также мотивами пользователей стали «Не хочу тратить всю сумму сразу» (22.77%), «Могу позволить себе более дорогие товары» (12.51%), «Не хочу ждать до зарплаты, чтобы что-то купить» (11.08%), «Не люблю копить на дорогие покупки» (10.73%).



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Среди тех, кто предпочитает оплачивать покупки без вспомогательных сервисов, большинство (53.18%) признается, что может купить нужные товары и без рассрочки (нет потребности). Ещё 11.72% не пользуется рассрочками потому, что у них нет карты рассрочки, а 10.73% участников опроса не уверены в своих будущих доходах, поэтому избегают покупок в долг. Не доверяют банкам 9.32% респондентов, а для 8.05% опрошенных получение рассрочки – слишком сложный процесс. Не пользуются рассрочками, так как считают, что это невыгодно, 5.87% респондентов. Другие причины указали 1.13% респондентов. Значительная часть из них считает, что нужно жить по средствам и не покупать в долг.


Данные предоставлены площадкой объявлений Куфар

Что касается самых популярных товаров, которые участники опроса покупают в рассрочку, то пятерка лидеров выглядит так: бытовая техника (33.27%), смартфоны (24.02%), мебель (13.59%), компьютеры и ноутбуки (12.72%), а также автозапчасти (6.13%). Также 5.42% респондентов указали, что покупают в рассрочку товары из других категорий. Чаще всего упоминали одежду, стройматериалы и продукты питания.


Данные предоставлены площадкой объявлений Куфар

На вопрос «Какой рассрочкой вы пользуетесь?» чаще всего называли карты рассрочки «Халва Mix» и «Халва Max» от МТБанка, «Карту покупок» от Белгазпромбанка и онлайн-рассрочку от Банка БелВЭБ.


Данные предоставлены площадкой объявлений Куфар


 
 
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Сейчас у белорусов популярны любые сервисы, которые уменьшают нагрузку на семейный бюджет. Для многих рассрочка это способ получить вещь в тот момент, когда она...
 
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