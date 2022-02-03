Как получить $300 на рекламу от Ведущего Партнера Google 2022 в Беларуси?

Источник материала: ProBusiness





Вчера вечером стало известно, что iContext подтвердила статус Ведущего Партнера Google в Беларуси. Ежегодно он присваивается всего 3% наиболее успешных digital и рекламных агентств и сервисов в каждой стране.

Со стороны Google это высокая оценка опыта, экспертизы и качества рекламных кампаний, которые ведутся через iContext и принадлежащий компании сервис Adverton.

Adverton — автоматизированный сервис по управлению рекламными кампаниями и бюджетами, разработанный iContext в 2019 году. Через Adverton можно работать с Google Ads, а также управлять рекламой и бюджетами в Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, myTarget и других системах на супервыгодных условиях: без НДС и с приятными бонусами в виде доступа к инструментам по повышению эффективности рекламных кампаний.





Что дает работа с Ведущим Партнером Google в Беларуси

Клиентам сотрудничество с Ведущим Партнером дает серьезные бонусы.

Приоритетная поддержка по всем вопросам, связанным с запуском и ведением рекламных кампаний. Быстрое решение проблем и ответы на вопросы напрямую от специалистов Google.

по всем вопросам, связанным с запуском и ведением рекламных кампаний. Быстрое решение проблем и ответы на вопросы напрямую от специалистов Google. Доступ к новым инструментам продвижения и форматам рекламы, недоступным другим участникам рынка. Снимайте сливки и получайте новых клиентов из источников, о которых не знают конкуренты.

$ 300 (≈ 770 белорусских рублей) в подарок на рекламу — бонус от Google для новых рекламодателей. Размещайте рекламу, продвигайте свой бизнес, привлекайте новых клиентов — iContext компенсирует $ 300, которые вы потратите на рекламные кампании.

Доступ к статистике и кейсам со всего мира . Вы сможете получать от ведущего партнера Google информацию, которая поможет вам следить за изменениями поведения потребителей и отраслевыми тенденциями.

. Вы сможете получать от ведущего партнера Google информацию, которая поможет вам следить за изменениями поведения потребителей и отраслевыми тенденциями. Участие в закрытых мероприятиях со спикерами из Google. Возможность лично задать вопросы и проконсультироваться по продвижению вашего бизнеса.





Даванг Ша (Davang Shah) Старший директор по маркетингу в Google Рекламе Статус Ведущего Партнера есть всего у 3% компаний Беларуси, участвующих в программе Google Partners. Он присваивается агентствам, которые показывают лучшие результаты и выделяются на фоне других стремлением повышать квалификацию, находить новых клиентов и помогать им в развитии бизнеса. От нас партнеры получают всестороннюю поддержку и ресурсы. Стать Ведущим Партнером — большое достижение!

Что еще дает работа через сервис Adverton от iContext

Официальное пополнение бюджетов рекламных аккаунтов без НДС как для белорусских компаний, так и для нерезидентов.

Зачисление происходит в соответствии со всеми требованиями белорусского законодательства через компанию-резидента ПВТ. Все легально и законно.

Закрывающие документы для бухгалтерии и налоговой.

Adverton предоставляет все необходимые закрывающие документы как при оплате картой, так и при оплате со счета компании.

Комиссия за зачисление — от 1%.

А для новых клиентов сервиса в первые 2 месяца комиссия при любом пополнении составляет всего 1 BYN.

Практически моментальное поступление средств на аккаунты.

Деньги зачисляются автоматически в течение 15 минут после обработки платежа банком.

Выгодные условия по пополнению всех рекламных систем.

Кроме Google через Adverton вы можете пополнять без НДС аккаунты и в других рекламных системах. Точно так же легально, быстро, со всеми закрывающими документами и бонусами для новых рекламодателей.





В дополнение к бонусам, которые мы предлагаем как Ведущий Партнер Google, все клиенты также получают бесплатный доступ к набору уникальных привилегий от iContext.

Phone-трекинг для анализа эффективности рекламы.

Доступ к сервису WiFi-аналитики для сбора MAC-адресов в офлайн-точках и формирования теплой аудитории.

Доступ к библиотеке видеоматериалов по digital-маркетингу и инструкциям по самостоятельной настройке и ведению рекламных кампаний.

Экспертная оценка вашего сайта и ваших активностей в digital от сертифицированных специалистов.

Оценка активностей в digital ваших конкурентов с рекомендациями по улучшению вашего маркетинга.

Проверка надежности контрагентов.

70+ агентств и 1500+ компаний уже пополняют рекламные аккаунты и запускают свою рекламу через Adverton. Подключайтесь и получайте от digital больше!

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