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Забастовка мусорщиков превратила Марсель в свалку
Источник материала: ОНТ
Протесты во Франции продолжаются третью неделю. В результате – отходы повсюду. Их разносит ветер, засорено все побережье.
Ситуация тревожная. Третья за четыре месяца забастовка привела к тому, что на улицах города сейчас четыре тысячи тонн мусора. Последние десять лет в Марселе ежегодно бастуют мусорщики в знак протеста против изменений трудовых условий.
Как госслужащие – они должны перейти на 35-часовую рабочую неделю. Это удлинит их смены, но не добавит денег.
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Протесты во Франции продолжаются третью неделю. В результате – отходы повсюду. Их разносит ветер, засорено все побережье. Ситуация тревожная. Третья за четыре...
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