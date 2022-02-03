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Забастовка мусорщиков превратила Марсель в свалку

03.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Забастовка мусорщиков превратила Марсель в свалку

Протесты во Франции продолжаются третью неделю. В результате – отходы повсюду. Их разносит ветер, засорено все побережье.

Ситуация тревожная. Третья за четыре месяца забастовка привела к тому, что на улицах города сейчас четыре тысячи тонн мусора. Последние десять лет в Марселе ежегодно бастуют мусорщики в знак протеста против изменений трудовых условий.

Как госслужащие – они должны перейти на 35-часовую рабочую неделю. Это удлинит их смены, но не добавит денег. 

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Протесты во Франции продолжаются третью неделю. В результате – отходы повсюду. Их разносит ветер, засорено все побережье. Ситуация тревожная. Третья за четыре...
 
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