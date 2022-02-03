Беларусь продвинулась на 26 позиций вверх в рейтинге экономической свободы

Источник материала: ОНТ

Беларусь улучшила свое положение на 26 позиций в рейтинге экономической свободы Института Fraser. Об этом сообщила представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает БЕЛТА.

При этом продвижение в рейтинге у Беларуси самое прогрессивное среди страны ЕАЭС – на 26 позиций, а Казахстан поднялся на 18 строк.

Ия Малкина отметила, что у стран ЕАЭС большой потенциал в сфере образования, развития ИКТ-технологий, человеческого капитала и качества окружающей среды.

Фото: БЕЛТА

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