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Беларусь продвинулась на 26 позиций вверх в рейтинге экономической свободы
Источник материала: ОНТ
Беларусь улучшила свое положение на 26 позиций в рейтинге экономической свободы Института Fraser. Об этом сообщила представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина,
При этом продвижение в рейтинге у Беларуси самое прогрессивное среди страны ЕАЭС – на 26 позиций, а Казахстан поднялся на 18 строк.
Ия Малкина отметила, что у стран ЕАЭС большой потенциал в сфере образования, развития ИКТ-технологий, человеческого капитала и качества окружающей среды.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь улучшила свое положение на 26 позиций в рейтинге экономической свободы Института Fraser. Об этом сообщила представитель Евразийской экономической комиссии...
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