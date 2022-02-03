В Москве сошли с рельсов товарные вагоны: есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы.

Момент попал на видео. Это произошло на станции Перерва. С рельсов сошли девять вагонов. Один из них обрушился на небольшую постройку и просто снес ее.

Состав был без груза. В данный момент аварию пытаются устранить. Инцидент не повлиял на движение пассажирских составов.

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