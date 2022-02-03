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В Москве сошли с рельсов товарные вагоны: есть пострадавшие

03.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве сошли с рельсов товарные вагоны: есть пострадавшие

Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы.

Момент попал на видео. Это произошло на станции Перерва. С рельсов сошли девять вагонов. Один из них обрушился на небольшую постройку и просто снес ее.

Состав был без груза. В данный момент аварию пытаются устранить. Инцидент не повлиял на движение пассажирских составов.

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Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы. Момент попал на видео. Это произошло на станции Перерва. С рельсов сошли девять...
 
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