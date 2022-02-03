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В Москве сошли с рельсов товарные вагоны: есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы.
Момент попал на видео. Это произошло на станции Перерва. С рельсов сошли девять вагонов. Один из них обрушился на небольшую постройку и просто снес ее.
Состав был без груза. В данный момент аварию пытаются устранить. Инцидент не повлиял на движение пассажирских составов.
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Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы. Момент попал на видео. Это произошло на станции Перерва. С рельсов сошли девять...
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