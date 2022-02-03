Лукашенко назвал основную цель военных учений на юге Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу назвал основную цель военных учений двух стран на юге Беларуси, передае т БЕЛТА.

По словам Президента, основная цель заключается в том, чтобы белорусы научились у россиян пользоваться современной военной техникой, так как вскоре Беларусь планирует ее закупать у России.

Глава государства поблагодарил Шойгу за организацию данных учений и отметил, что активная фаза начнется примерно с 10 февраля.

Фото: БЕЛТА

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